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رياضة

الدوري الإنجليزي .. مانشستر سيتي يخرج من الشوط الأول متأخرا أمام كريستال بالاس

السبت 18/يناير/2020 - 06:00 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تأخر فريق مانشستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس بالشوط الأول بهدف دون رد، في المباراة التي تجمع الفريقين على أرضية ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

جاء هدف الشوط الأول في الدقيقة 39 من توقيع سينك توسون لصالح كريستال بالاس.

يحتل مانشستر سيتي وصافة ترتيب فرق البريميرليج برصيد 47 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة وله جولة مؤجلة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على فريق أستون فيلا بسداسية مقابل هدف، بالمباراة التي جمعتهما في الجولة الماضية.

ويسعى فريق مانشستر سيتي في مباراة اليوم لتحقيق الفوز الرابع على التوالي وتضييق الخناق على ليفربول المتصدر، أملًا في الحفاظ على اللقب الذي سيطر عليه في آخر عامين.
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