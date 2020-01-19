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اقتصاد

حماية المستهلك: نعمل وفقا لتكليفات رئاسية لضبط الأسواق

الأحد 19/يناير/2020 - 07:02 ص
عبدالمعطي
عبدالمعطي
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محمد صبيح
أكد الدكتور راضي عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل وفقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الخاصة بتفعيل المنظومة الرقابية بغرض ضبط الأسواق ، مؤكدا أن تلك التكليفات سبق اعلانها ببرنامج الحكومة وتنفذه وزارة التموين والتجارة الداخلية، لمواجهة أي ممارسات ضارة بالمستهلكين.

أوضح " عبد المعطي" في تصريحات له؛ أن جهاز حماية المستهلك بصفته وكيلا عن المواطنين والمدافع عنهم في مواجهه كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، إذ يعمل بالتنسيق التام مع كافة الأجهزة المعنية الأجهزة الرقابية المختصة.

وذكر أن هناك حملات رقابية مستمرة علي كافة الفروع التابعة للجهاز علي مستوي الجمهورية وكذلك سيارات الضبطية القضائية بالأسواق والمناطق التجاريه المختلفه لضبط الأسواق وتفعيل اجراءات الرقابة و التوعيه لجمهور المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز.

وطالب المواطنين الإبلاغ عن أي ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك او أيه معلومات بشأنها ، مؤكدًا على أهميه تفعيل الرقابة المجتمعية بالتوازي مع الرقابه المؤسسيه لضبط المنظومة الإستهلاكية.

ونجح الجهاز في ضبط كميات من السلع كانت عبارة عن 3أطنان من زيوت السيارات المغشوشة والمقلدة لماركات Mobil العالمية، كانت معبأة بجراكن مقلدة مختلفة الأوزان و الكميات ومعدة للبيع، بالإضافة لـ100 كرتونة فارغة ومكواة لحام لتقليد العلامة التجارية العالمية واستبدالها بعلامة Modil، بالإضافة لميزان ومولد كهربائي؛ بمدينة بني سويف الجديدة.
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