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محافظ جنوب سيناء عن سباق الهجن: نجحنا في تنظيم حدث عالمي يروج للسياحة

السبت 18/يناير/2020 - 09:03 م
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
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كـريـم الـخـطـيـب
قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، إن المحافظة نجحت في تنظيم حدث عالمي مثل سباق الهجن ، والمهرجان يسهم في الترويج السياحي.

وأضاف اللواء خالد فودة خلال تصريحات لـ فضائية «أكسترا نيوز»، أن مصر نجحت في وصول صوتها للعالم من خلال 200 سائح لحضور سباق الهجن ، موضحا أن أهلينا في جنوب سيناء كانوا سعداء بالمهرجان .

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن أهالي سيناء عبروا عن سعادتهم وحبهم بسبب رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مهرجان سباق الهجن مكاسب، لأهالي سيناء وجعل أسعار الجمال سعرها تزيد.

وانطلق سباق الهجن يوم الخميس الماضي خلال فعاليات افتتاح مهرجان شرم الشيخ التراثى، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبي.

شارك فى السباق 52 من الهجن المصرية الأصيلة تنافست على جوائز شوطى الافتتاح لمهرجان شرم الشيخ التراثى على مسافة 4 كيلومترات.

وبدأت فعاليات المهرجان الخميس الماضي بترحيب قبائل سيناء بـ الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد بعرض الإبل وتضمن 900 من الإبل يتقدمها أبناء القبائل وهم يحملون لافتات ترحيبية بالرئيس وضيفه الكريم.

وقدم ولي عهد أبوظبي التهنئة إلى الرئيس السيسي بافتتاح قاعدة برنيس العسكرية الجديدة، مشيدًا بإمكاناتها وتجهيزاتها المتطورة وما تمثله من إضافة نوعية مهمة للقدرات العسكرية المصرية ودعم لحرية الملاحة وأمنها في منطقة البحر الأحمر، فضلا عن انها تخدم مشروعات التنمية بما تضمه من رصيف بحري ومطار ومحطة لتحلية المياه.
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