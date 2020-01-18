مجلس القبائل العربية يعلن دعمه وتأييده لـ محمد أبو العينين في انتخابات النواب .. العقبي: خير من يمثل أبناء الجيزة .. ورجل الأعمال: مصر بخير بوجودكم ودعمكم ومواقفكم مشرفة

أبو العينين يرحب بدعم القبائل العربية في انتخابات البرلمان:

لديكم كلمة شرف

قبائل العرب ممتدة في مصر ومواقفها مشرفة في الدفاع عن الأرض والعرض

مجلس القبائل العربية يمنح أبو العينين عضويته الشرفية



أعلن مجلس القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، دعم رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، في مؤتمر حاشد بالمحافظة يضم جموع القبائل خلال الأيام المقبلة.



جاء ذلك خلال استقبال رجل الأعمال محمد أبو العينين المرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، لوفد من مشايخ عموم القبائل العربية من بينهم الشيخ عصمت العقبي شيخ عموم القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، والشيخ راشد العقبي نائب شيخ عموم القبائل العربية، وعدد من مشايخ القبائل العربية.



ومنح مجلس القبائل العربية في مصر وشبه الجزيرة العربية، العضوية الشرفية لرجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن" لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة.



كما أكد الشيخ عصمت العقبي شيخ عموم القبائل العربية، أن رجل الأعمال محمد أبو العينين خير من يمثل أبناء محافظة الجيزة تحت قبة البرلمان، خاصة وأنه لم ينقطع يوما عن خدمة المحافظة، ومساعدة جميع أبنائها، مشيرا إلى أن محمد أبوالعينين رجل الأعمال الوحيد الذي لا يختلف أحد من أبناء محافظة الجيزة على دعمه وتأييده.



وشدد على أن المسئولية الوطنية هى التي حتمت على رجل الأعمال محمد أبو العينين الترشح لتلك الانتخابات، لافتا إلى أنه لو لم يترشح أبو العينين لتلك الانتخابات لطالبه الجميع بالترشح لها خاصة وأنه لم ينقطع عن خدمة أحد وهو خارج مجلس النواب.



ومن جانبه، رحب رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، والمرشح في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة، بتأييد مجلس القبائل العربية له وإعلان دعمهم لترشيحه في الانتخابات البرلمانية المقبلة عن الحزب، كما عبر عن فخره بالعضوية التي منحه إياه المجلس، قائلا: «تأييدكم شرف ليا.. مصر بخير بوجودكم ودعمكم».



وأكد أبو العنيين خلال اجتماعه بالقبائل العربية، أن قبائل العرب ممتدة في مصر ومواقفها مشرفة في الدفاع عن الأرض والعرض «أهلي وعشيرتي، لديكم كلمة شرف وواجب تجاه وطنكم، لذلك جميعنا مطالبين بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي والوقوف بجانبه في بناء مصر الحديثة».



وتابع: «أخدم مصر من وحي ضميري ووطنيتي كما يفعل الرئيس السيسي الذي علمنا كيف نخدم البلد بإخلاص وضرب نموذجا في الإدارة والوطنية، كما يسعى لجمع الوطنيين حوله لبناء مصر وعلى رأسهم رجال القوات المسلحة الشرفاء»، مشددا على أن الرئيس بحاجة إلى «فراودة» لمساعدته في أعمال التنمية والبناء، لذلك يجب علينا دعمه والوقوف يدا واحدة.



واستشهد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، في ختام حديثه عن القبائل العربية بالبدوية التي ظهرت في فيلم الممر: «أكثر مشهد أثر في شخصي، هذه الفتاة الأصيلة التي عبرت عن وطنية قبائل العرب عندما ساعدت الجنود في حربهم».