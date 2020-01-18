رئيس اتحاد الميني فوتبول: مصر قادرة على تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى

أعرب أحمد سمير رئيس الاتحاد المصري للميني فوتبول، عن أمنيته في نجاح حفل قرعة البطولة العربية التي ستحتضنها مصر خلال الشهر المقبل.



وأكد سمير قدرة مصر في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مرحبًا بالأشقاء العرب والأفارقة على أرض مصر.



ووجه سمير الشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي علي مجهوداته في دعم الاتحاد المصري للعبة، ودوره الكبير في استضافة البطولة على أرض مصر.



واختتم رئيس الاتحاد كلامه واعدًا الجماهير بوجود مفاجآت في تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الذي سيتم الإعلان عنه مساء اليوم في حفل القرعة.



وحرص عدد كبير من نجوم المصرية ومسئولى الرياضة على حضور قرعة البطولة العربية للمينى فوتيول التى تستضيفها مصر خلال الشهر المقبل.



وحضر كل من المهندس خالد الدرندلى امين الصندوق بالنادى الأهلي وخالد مرتجى عضو مجلس الإدارة والكابتن اسلام الشاطر ومحمد فاروق إضافة إلى أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك وفكرى صالح مدرب حراس مرمى مرمى منتخب مصر السابق.



وشهد حفل القرعة العديد من الفقرات الموسيقية المميزة بمشاركة فرق العزف التى خطفت الانظار.