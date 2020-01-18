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برلمان

محمد زين الدين: زيارة تميم لطهران محاولة فاشلة لتهديد أمن الخليج

السبت 18/يناير/2020 - 06:41 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الزيارة التى قام بها أمير قطر تميم بن حمد إلى طهران بمثابة محاولة لتهديد أمن الخليج.

أكد النائب، أنها استمرار لنهج امير الارهاب والدم تميم بن حمد ولمشروع الدوحة القائم على فكرة تهديد الأمن والسلم فى المنطقة العربية بأكملها.

وقال "زين الدين" فى بيان له اليوم إنه بعد عزلة تميم عربيا وخليجيا بدأ يبحث عن وسيلة ضغط وأداة للضغط على الدول التى تساهم فى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية من خلال نشر الفوضى فى الدول العربية أو من خلال دعم التنظيمات الإرهابية أو دعم التنظيمات الشيعية المتطرفة.

وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، أن تطبيع تميم بن حمد مع إيران وزياراته لإيران ماهى الا محاولات فاشلة لتهديد أمن الخليج ومن ثم تهديد أمن المنطقة العربية.

كما أكد النائب، أن هناك أهدافا أخرى لتحركات أمير قطر تميم بن حمد والارتماء فى أحضان النظام الإيرانى فى مقدمتها الاستعانة بالحرس الثورى الإيرانى لحماية عرشه خاصة أن أمير قطر طالب خلال الزيارة السلطات الإيرانية بتعزيز تواجد الحرس الثورى الإيراني في الدوحة لحماية نظامه وزيادة أعداد عناصره بعد ان ازدادت حدة المعارضة القطرية ضد نظام تميم بن حمد وأن الشعب القطرى يتأهب الفترة المقبلة للخروج في احتجاجات مناهضة له بدعم من أحد أمراء آل ثانى للقضاء على نظامه الذى أدى الى عزل الشعب القطرى عن اشقائه الخليجيين والعرب.
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