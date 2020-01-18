محمد زين الدين: زيارة تميم لطهران محاولة فاشلة لتهديد أمن الخليج

اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الزيارة التى قام بها أمير قطر تميم بن حمد إلى طهران بمثابة محاولة لتهديد أمن الخليج.





أكد النائب، أنها استمرار لنهج امير الارهاب والدم تميم بن حمد ولمشروع الدوحة القائم على فكرة تهديد الأمن والسلم فى المنطقة العربية بأكملها.





وقال "زين الدين" فى بيان له اليوم إنه بعد عزلة تميم عربيا وخليجيا بدأ يبحث عن وسيلة ضغط وأداة للضغط على الدول التى تساهم فى زعزعة أمن واستقرار المنطقة العربية من خلال نشر الفوضى فى الدول العربية أو من خلال دعم التنظيمات الإرهابية أو دعم التنظيمات الشيعية المتطرفة.





وأوضح النائب محمد عبد الله زين الدين، أن تطبيع تميم بن حمد مع إيران وزياراته لإيران ماهى الا محاولات فاشلة لتهديد أمن الخليج ومن ثم تهديد أمن المنطقة العربية.



