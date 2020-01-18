AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الرياضة: اتحاد الميني فوتبول ولد كبيرا.. وواثق من نجاح البطولة العربية

السبت 18/يناير/2020 - 06:53 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجميع يحتفل بظهور مولود جديد في الرياضة المصرية، ولد كبيرا، هو اتحاد الميني فوتبول الذي تم إشهاره مؤخرا، مؤكدا ثقته في قدرة مجلس إدارة الاتحاد على النجاح.

وأضاف وزير الرياضة، على هامش قرعة البطولة العربية للميني فوتبول، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطة لنشر اللعبة، وان البداية بالانتقاء واختيار العناصر المبشرة ووضع الدورات للعناصر التحكيمية والإدارية.

وشدد وزير الرياضة، على دعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وهو ما دفع الوزارة لإشهار عدد من الاتحادات الرياضية والنوعية.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لمجلس إدارة اتحاد الميني فوتبول، مؤكدا ثقته الكبيرة في نجاح البطولة العربية، بعد نجاح تنظيم كل البطولات القارية والدولية مؤخرا.

أقيمت مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد علي التاريخي بالمنيل بين 8 منتخبات عربية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وكان الاتحاد العربي للعبة، برئاسة اللبناني أحمد دنش، أعلن استضافة مصر للبطولة العربية دعما لها بعد إشهار اتحاد كرة الميني فوتبول المصري للمرة الأولى في تاريخها برئاسة أحمد سمير.

وتجرى القرعة اليوم السبت، بحضور وفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.

كما تم الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول، بقيادة فاروق جعفر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 دول تشارك في بطولتي إبراهيم مصطفى الدولية والبطولة العربية للمصارعة الحرة والرومانية

أحمد سمير رئيسا للجنة المنظمة للبطولة العربية للميني فوتبول مصر 2020

السبت.. سحب قرعة البطولة العربية لمنتخبات الميني فوتبول

جامعة الدول الكروية للميني فوتبول في ضيافة الأراضي المصرية

اليوم.. سحب قرعة الميني فوتبول بحضور وزير الشباب والرياضة

وصول وفود الدول المشاركة في حفل قرعة البطولة العربية للميني فوتبول

ترشيحاتنا

المؤسسة الليبية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة

بعد شائعات خطوبتها.. 10 فساتين تكشف جرأة إطلالات منة عرفة

ريكاردو في حوار لـ صدى البلد: الزمالك منعني من الانتقال إلى الإسماعيلي.. وهاني زاده خلف وعده معي.. وهذا سر فشل التجربة البرازيلية في مصر

لاختلاسه مليون جنيه.. إحالة أمين خزينة بنك القاهرة للجنايات

نجم الإسماعيلي السابق: ما فعله الأهلي بعد توقيع عبدالله السعيد لـ الزمالك جبروت.. فيديو

الجبلاية فى ورطة.. var يثير أزمة بين حكام الدوري وجمال الغندور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته

حماقي يفوز بجائزتي نجم 2019 وسفير الإنسانية.. وزينة أفضل ممثلة سينمائية عربية..صور