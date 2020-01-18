وزير الرياضة: اتحاد الميني فوتبول ولد كبيرا.. وواثق من نجاح البطولة العربية

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجميع يحتفل بظهور مولود جديد في الرياضة المصرية، ولد كبيرا، هو اتحاد الميني فوتبول الذي تم إشهاره مؤخرا، مؤكدا ثقته في قدرة مجلس إدارة الاتحاد على النجاح.



وأضاف وزير الرياضة، على هامش قرعة البطولة العربية للميني فوتبول، أن مجلس إدارة الاتحاد وضع خطة لنشر اللعبة، وان البداية بالانتقاء واختيار العناصر المبشرة ووضع الدورات للعناصر التحكيمية والإدارية.



وشدد وزير الرياضة، على دعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وهو ما دفع الوزارة لإشهار عدد من الاتحادات الرياضية والنوعية.



وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق لمجلس إدارة اتحاد الميني فوتبول، مؤكدا ثقته الكبيرة في نجاح البطولة العربية، بعد نجاح تنظيم كل البطولات القارية والدولية مؤخرا.



أقيمت مراسم سحب قرعة البطولة العربية للميني فوتبول بقصر محمد علي التاريخي بالمنيل بين 8 منتخبات عربية تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.



وكان الاتحاد العربي للعبة، برئاسة اللبناني أحمد دنش، أعلن استضافة مصر للبطولة العربية دعما لها بعد إشهار اتحاد كرة الميني فوتبول المصري للمرة الأولى في تاريخها برئاسة أحمد سمير.



وتجرى القرعة اليوم السبت، بحضور وفد الاتحاد العربي ورؤساء الاتحادات العربية الأعضاء في الاتحاد العربي وعدد من الوزراء والشخصيات العامة ورؤساء الأندية ونجوم الكرة.



كما تم الإعلان عن الجهاز الفني لمنتخب مصر للميني فوتبول، بقيادة فاروق جعفر.