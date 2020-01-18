لسنا إصلاحية أو أحداث..التضامن تكشف تفاصيل مبادرة إيواء للمشردين

كشف الدكتور محمد العقبى المتحدث باسم وزارة التضامن، تفاصيل حملة الوزارة لإنقاذ المشردين من الكبار والأطفال بلا مأوى، والتي تطلقها الوزارة لتوفير حياة كريمة للمشردين بلا مأوى من الأطفال والكبار.



وقال متحدث وزارة التضامن خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"هدفنا توفير حياة كريمة للمواطنين واول خطوة نقوم بها هى وجود اوراق ثبوتية مع الشخص".



وتابع:"ثانى خطوة بعد التأكد من الاوراق الشخصية هى التأكد من الحالة المرضية إذا كان يعانى من مرض نفسى حتى يتم تحديد دار الرعاية المناسبة له".



واكمل:"لانجبر أحدا على الإنتقال لدور الرعاية وليس لدينا صلاحيات إجبار للأشخاص المشردين، مشيرا إلى ان دور الرعاية مفتوحة، حيث يمكن لهم الخروج فى أى وقت ارادوه فهى ليست إصلاحية أو احداث.



وأشار متحدث وزارة التضامن إلى أن الإستجابة كبيرة من المشردين، موضحا:"فيه حالات رفضت فى البداية وبالمحاولة مرة أخرى إستجابوا لنا".

