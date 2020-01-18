السيسى يوجه التحية للقوات المسلحة.. ويؤكد: ضربت مثالا يحتذى به في الانضباط والعمل وإنكار الذات.. ويوصي ببذل أقصى جهد لتطوير القدرات والاستعداد القتالي العالي دفاعًا عن سلامة واستقرار الوطن

الرئيس السيسى لـ« القوات المسلحة»:

مؤسستنا العريقة يضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن

شهدت أداء راقيا خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، عكَسَ القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة

أطالبكم ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع

مناورة قادر 2020 تمت بأحدث الأسلحة والمعدات

على ثقة وحق يقين من ان قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية إعزاز وتقدير لكافة قيادات وأفراد القوات المسلحة.



وجاء نص الرسالة كالآتي: «بالأصالة عن نفسي وعن أبناء الشعب المصري، اتوجه لقادة وأفراد قواتنا المسلحة الباسلة بأسمى آيات الإعزاز والتقدير على المستوى المتميز لمؤسستنا العسكرية التي ضرب أفرادها أروع أمثلة البطولة والفداء في أداء مهامهم القتالية والتنموية للوطن، وذلك في ظل ظروف بالغة التعقيد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا واجتماعيًا ومعنويًا مرت بها مصر في السنوات الأخيرة».



وتابع الرئيس السيسى: « وإذ يشرفني أن أعرب عن اعتزازي وفخري بما شهدته من أداء راق خلال افتتاح قاعدة "برنيس" العسكرية، عكس القدرات الاحترافية العالية لقواتنا المسلحة ، وما تتمتع به من كفاءة واستعداد قتالي متقدم، فإنني أطالبكم ببذل المزيد من الجهد والعرق والتفاني في التدريبات للحفاظ على هذا المستوى الرفيع، وصولًا الي اقصي درجات الجاهزية والاستعداد لتنفيذ المهام الموكلة إليكم».



وأضاف: «ولقد لمسنا جميعًا حجم الفخر والتقدير الذي أبداه الشعب المصري العظيم، وهو يتابع الأداء الراقي لأبنائه من رجال القوات المسلحة خلال المناورة "قادر ۲۰۲۰" التي تمت بأحدث الأسلحة والمعدات، وهو ما يزيد من رفعة جيشه لديه، الذي يسطر كل يوم البطولات والتضحيات للحفاظ على مقدرات وأمن واستقرار وطنهم، في ظل التحديات المتعددة التي تحيط ببلدنا وتعصف بمنطقتنا».



واختتم الرئيس السيسى: «وختاما، لكم مني، ومن ابناء الوطن اجمع، خالص التقدير وعميق العرفان والامتنان، وإنني علي ثقة وحق يقين من ان قواتنا المسلحة العريقة ستظل على عهدنا بها، مثالًا يُحتذي به في الانضباط والتفاني والعمل وإنكار الذات، وأوصيكم أن تبذلوا أقصى الجهد لتطوير قدراتكم واستعدادكم القتالي العالي دفاعًا عن سلامة واستقرار هذا الوطن العزيز».