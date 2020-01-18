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رياضة

صالح جمعة يتصدر تويتر بعد غيابه عن مران الأهلي واستبعاده من المباريات

السبت 18/يناير/2020 - 07:11 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #صالح_جمعة بعد غيابه لفتره طويله عن مران الأهلي واستبعاده من جدول المباريات المحلية و الافريقية.

وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :سيغيبون.. ولن يتبقي الا اسم "الأهلى" 👌
‎#صالح_جمعهمغلطش في أي حاجة خاالص..حط نفسك مكانه وتخيل مديرك بيعاملك كده .. صالح محتاج فرررصة.

وقال آخرون: "‏كفايا دلع وطبطبه عليه الاهلي مش هيقف ع حد واحنا مش عايزين دلع عايزين لاعيبه تجبلنا افريقيا وصالح اكتر لاعب خد دعم من جمهور الاهلي بس لحد كده كفايا.. أقوال مأثورة ؛ "اللاعب الجيد بدون أخلاق جيدة لن يستمر في الملاعب". ....الكابتن صالح سليم .. جمهور الاهلى هو من يصنع النجوم ولاجله تُلعب كرة القدم . ...‏اللي بيحصل مع ‎#صالح_جمعه ده عيب والله ... ‏ربنا يكرمك يابنى والله انت عالمى غصب عين اي حد ♥♥♥.
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