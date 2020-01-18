صالح جمعة يتصدر تويتر بعد غيابه عن مران الأهلي واستبعاده من المباريات

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هشتاج #صالح_جمعة بعد غيابه لفتره طويله عن مران الأهلي واستبعاده من جدول المباريات المحلية و الافريقية.



وتصدر الهشتاج قائمة الاكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :سيغيبون.. ولن يتبقي الا اسم "الأهلى" 👌

‎#صالح_جمعهمغلطش في أي حاجة خاالص..حط نفسك مكانه وتخيل مديرك بيعاملك كده .. صالح محتاج فرررصة.



وقال آخرون: "‏كفايا دلع وطبطبه عليه الاهلي مش هيقف ع حد واحنا مش عايزين دلع عايزين لاعيبه تجبلنا افريقيا وصالح اكتر لاعب خد دعم من جمهور الاهلي بس لحد كده كفايا.. أقوال مأثورة ؛ "اللاعب الجيد بدون أخلاق جيدة لن يستمر في الملاعب". ....الكابتن صالح سليم .. جمهور الاهلى هو من يصنع النجوم ولاجله تُلعب كرة القدم . ...‏اللي بيحصل مع ‎#صالح_جمعه ده عيب والله ... ‏ربنا يكرمك يابنى والله انت عالمى غصب عين اي حد ♥♥♥.