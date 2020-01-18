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رياضة

مانشستر سيتي يفشل في اقتناص الـ 3 نقاط على أرضه بالتعادل مع كريستال بالاس

السبت 18/يناير/2020 - 07:09 م
صدى البلد
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أحمد هاني
تعادل فريق مانشستر سيتي أمام نظيره كريستال بالاس بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة 23 من الدوري الانجليزي "بريميرليج".

جاء هدف الشوط الأول في الدقيقة 39 من توقيع سينك توسون لصالح كريستال بالاس.

واستمرت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81، وعندما ظهر أجويرو وسجل التعادل، وفي الدقيقة 87 تمكن اللاعب ذاته -سيرجيو أجويرو- ، من تسجيل الهدف الثاني له وللسيتزنز، إلا أن لويس ساها كان له رأي آخر وتمكن من تسجيل الهدف الثاني لكريستال في الدقيقة 90 واحتسب الهدف للاعب مانشستر سيتي فرناندينيو.

يحتل مانشستر سيتي بهذا التعادل وصافة ترتيب فرق البريميرليج برصيد 48 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 15 نقطة وله جولة مؤجلة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 30 نقطة.
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