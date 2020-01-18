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فن

مرقس عادل: تحضيرات دقيقة سبقت حواديت الشانزلزيه

السبت 18/يناير/2020 - 08:22 م
مرقس عادل
مرقس عادل
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شيرى نبيل
قال المخرج مرقس عادل أنه عندما عرض عليه مسلسل "حواديت الشانزلزية" الذي يعرض حاليا محققا نجاحا جماهيريا.

وأضاف في تصريح لـ"صدى البلد": عندما عرض علي المؤلف أيمن سليم المسلسل شعرت في البداية أن العمل يحتاج الى تحضيرات كثيرة لانه يتناول حقبة الخمسينات فالديكور والملابس والموسيقي التصويرية وأداء الفنانين لابد وأن يكون مختلفا لان هذه الفترة تختلف عن الفترة الحالية بالاضافة الي أن الجمهور أصبح لديه وعي كبير وينتقد كل الاخطاء علي السوشيال ميديا فحاولت طوال الوقت أن أكون دقيقا".
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