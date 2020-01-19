انتقادات بالجملة تنتظر تركيا أثناء استعراض ملفها فى جنيف.. حقوقيون: لديها قائمة طويلة من الانتهاكات.. وستحصل على عدد ضخم من التوصيات

وأكد أن تركيا رفضت توصية تخص الوضع في جزيرة قبرص ومن هذه التوصيات ما يخص الانتهاكات التي شهدتها أوضاع حقوق الإنسان منذ يوليو ٢٠١٦ عندما حدث الانقلاب ضد أردوغان، مما ترتب عليه الكثير من الإجراءات التعسفية والقبض العشوائي والتعذيب والإقصاء من الوظائف وحبس الصحفيين وإغلاق الصحف والقنوات الفضائية وعزل للقضاة وتغيير الدستور .وأوضح شرابي أن تركيا ستواجه الكثير من التحديات بسبب انتهاكتها المعروفة أمام العالم ومنها التدخلات الخارجية لتركيا في دول الجوار ومساندة وتمويل ودعم الميليشيات المسلحة الإرهابية .وأوضح الباحث الحقوقي أن هناك توصيات قدمتها مصر والجمهورية العربية السورية لتركيا عام 2015 وهي مراقبة حدودها بفعالية لمنع تحركات الجماعات الارهابية، بما في ذلك الجماعات المستفيدة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود ) بالإضافة إلى الامتناع عن اتباع الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في الحد من الانتهاكات والتعديات على حقوق الانسان، وذلك بوسائل منها الكف فورا عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم السياسي أو العسكري.