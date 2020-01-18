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فن

سياسيي بلادي بلا ضمير .. بتغريدة مثيرة اليسا تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

السبت 18/يناير/2020 - 07:31 م
اليسا
اليسا
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سيد احمد
نشرت الفنانة اليسا تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تهاجم فيها ساسين بلادها.



وكتبت اليسا " ‏يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير ".



ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات كالاتى :



‏‎قلوبنا معكم من العراق.

‏‎الله يحمي لبنان وتصير بأحسن حال 💔❤.

‏‎ربي يحمي لبنان والعراق🇱🇧🇮🇶😘.


وأحيت إليسا مؤخرًا حفلا غنائيا في الإسكندرية، كما أحيت حفلا آخر في القاهرة، وشهد الحفلين حضور جماهيري ضخم، شهر ديسمبر الماضي.

وتضع إليسا، اللمسات النهائية على ألبومها القادم والمنتظر طرحه في عيد الفطر المقبل.
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