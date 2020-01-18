سياسيي بلادي بلا ضمير .. بتغريدة مثيرة اليسا تشعل السوشيال ميديا .. شاهد

يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير — Elissa (@elissakh) January 18, 2020

نشرت الفنانة اليسا تغريدة من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " تهاجم فيها ساسين بلادها.وكتبت اليسا " ‏يا عيب الشوم عليكن يا سياسيي بلادي يا بلا ضمير ".ولقيت التغريدة ردودا واسعة من متابعيها عبر تويتر وجاءت التعليقات كالاتى :‏‎قلوبنا معكم من العراق.‏‎الله يحمي لبنان وتصير بأحسن حال 💔❤.‏‎ربي يحمي لبنان والعراق🇱🇧🇮🇶😘.وأحيت إليسا مؤخرًا حفلا غنائيا في الإسكندرية، كما أحيت حفلا آخر في القاهرة، وشهد الحفلين حضور جماهيري ضخم، شهر ديسمبر الماضي.وتضع إليسا، اللمسات النهائية على ألبومها القادم والمنتظر طرحه في عيد الفطر المقبل.