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برلمان

برلماني يتقدم بـ 6 مشروعات قوانين خاصة بالانتخابات

الأحد 19/يناير/2020 - 01:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
قال النائب سلامة الرقيعى أنه تقدم للبرلمان بمشروع قانون مجلس الشيوخ ينظم عمل المجلس والانتخابات والعضوية ، ومعه مشروع قانون اخر يختص بتقسيم الدوائر فى انتخابات مجلس الشيوخ.

وأشار الرقيعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه سيتقدم بتعديلات على قانونى انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر ، بالإضافة إلى تعديلات على بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية.

كما أوضح عضو مجلس النواب أنه سيتقدم أيضا بتعديلات على قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات ، فيما يتعلق بالمادة الخاصة بالتمثيل المتكافى للسكان فى تقسيم الدوائر، حيث تم حذف هذه المادة فى الدستور ، ولكن لابد من إجراء تعديل تشريعى لحذفها بقانون الهيئة الوطنية للإنتخابات.

وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب الجلسة العامة للبرلمان الثلاثاء الماضى ، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 26 يناير الجاري.

وقبيل رفع الجلسة، وجه الدكتور علي عبد العال، تهديدا لكل وزراء الحكومة، بأن البرلمان سيستخدم كل الأدوات الرقابية وفي مقدمتها الاستجواب في حال التقصير في أداء مهام عملهم.

وأكد علي عبد العال، بعد انتهاء الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة، أن الاستجواب نجح، في مواجهة الوزيرة بكافة الملفات التي يعاني منها القطاع الصحي.

وانتهى مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة استجواب وزيرة الصحة، بالانتقال إلى جدول الأعمال، وبذلك تنجو الدكتورة هالة زايد من سحب الثقة، وتستمر في منصبها وزيرا للصحة والسكان.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الدكتور علي عبد العال، غلق باب المناقشة في الاستجواب المقدم من النائب محمد الحسيني، بشأن تهالك مستشفى بولاق الدكرور، وعرض مقترح موقع من أكثر من عشر المجلس لسحب الثقة من وزيرة الصحة هالة زايد، وفق المادة 222 من اللائحة الداخلية.

وخلال التحقق من أسماء عشر الأعضاء الموقعين على طلب سحب الثقة، تبين غياب أغلبهم عن الجلسة وبذلك يعتبر غيابهم عن الجلسة بمثابة تنازلا عن توقيعهم بسحب الثقة من وزيرة الصحة، كما أن الجلسة العامة للبرلمان استمرت أكثر من 4 ساعات في استجواب وزيرة الصحة.
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