أب وابنته يعيشان مع ثعابين ضخمة داخل المنزل .. تفاصيل مثيرة

أظهر اب وابنته للعالم أن الثعابين الضخمة ليست الأنواع التي يجب ان نخاف منها، وذلك بعد تربيتهم لثعبان عملاق يصل طوله بنحو 15 قدمًا.



إد توكا تب بالغ من العمر 39 عامًا ، وهو معالج تدليك من مقاطعة شاير الانجليزية، يملك أثنين من الثعابين الشبكية بعمر الست سنوات والاخر م بعمر الخمس سنوات ، حيث يريد بتربية هذه الثعابين أن يغير موقف الناس تجاه هذه الزواحف.



ووفقًا بصحيفة "ديلي ميل"، يمكن رؤية ابنة "إد توكا " ذات السبع سنوات ، ابنة وهي تحضن وتلعب مع الثعابين - دون خوف من حجمه او خطورته.



أوضح الأب أنه لم يترك طفلته دون رقابة وهي مع الثعابين ، لافتًا ان هذا الامر أجمل مما يتصوره الناس.



