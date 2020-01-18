موعد مباراة ريال مدريد المقبلة بعد الفوز على إشبيلية بالدوري الأسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على اشبيلية بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانتياجو برنابيو ، فى الجولة الـ20 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز .



وستلعب المباراة القادمة يوم الأربعاء المقبل الموافق يوم 22 من شهر يناير لعام 2020 في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.



ويواجه ريال مدريد نادي نقابة "سالامانكا" بدور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.



أهداف اليوم أمام إشبيلية



وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 57 عن طريق كاسيميرو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .



وأدرك أشبيلية هدف التعادل فى الدقيقة 64 عن طريق لوك دي يونج من تسديدة قوية بعد توغل رائعه منه داخل منطقة الجزاء .



وتمكن ريال مدريد من أحراز الهدف الثاني والتقدم فى الدقيقة 69 عن طريق كاسيميرو بعد تلقيه عرضية رائعه من كربخال لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها بقوة فتسكن الشباك علي الفور.



وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 43 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا، وينتظر لقاء برشلونة غدا ، وتجمد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.