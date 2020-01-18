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رياضة

دبليو إم إيه عفر يتوج بكأس الوثبة ستاليونز

السبت 18/يناير/2020 - 08:23 م
كأس الوثبة ستاليونز
كأس الوثبة ستاليونز
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القسم الرياضى
توج المهر (دبليو إم إيه عفر) لناصر عبدالله ناصر الراسبي، باشراف خليفة النيادي وبقيادة إليون هنريك شافيز، بكأس الجولة الخامسة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز (لملاك خيول الأسطبلات الخاصة)، المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة لمسافة 1400 متر (a7f).

وبمشاركة 15 خيلا في المنافسة على جوائز مالية بلغت 70 ألف درهم، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتفوق (عفر) البالغ من العمر 4 سنوات والمنحدر من نسل (إيه إف البحر) مسجلا الزمن (1:35:29) دقيقة وبفارق 4.25 طول أمام المهر (إيه إف سيل).

بينما حل ثالثا المهر (إيه إف ناموس)، وذلك في السباق الذي أقيم مساء اليوم بمضمار نادي العين للسباق.
دبليو إم إيه عفر يتوج بكأس الوثبة ستاليونز
دبليو إم إيه عفر يتوج بكأس الوثبة ستاليونز
دبليو إم إيه عفر يتوج بكأس الوثبة ستاليونز
دبليو إم إيه عفر يتوج بكأس الوثبة ستاليونز
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