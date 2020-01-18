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مرأة

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

السبت 18/يناير/2020 - 08:25 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف صورة لها جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام "

وظهرتسلمي أطلالة انيقة ومحتشمة ببنطلون اصفر، وجاكت زيبرا مخطط ابيض في اسود، واعتمدت مكياج بسيط وهادئ مع تسريحة شعر بسيطة دون تكاليف .


وانتعلت سلمي بوت طويل باللون الاسود نسقته علي البنطلون الاصفر، والتقطت الصورة وهي تقف بالمينا في بورسعيد


وكتبت سلمي في تعليق علي صورتها " 🌼شكرًا بورسعيد علي الوقت الحلو اللي قضتوا فيكي، دي مش أول مرة ليا هناك بس فعلًا كل مرة بروح بنبهر بحلاوتها و حلاوه شوارعها و قد إية أخر مُرة روحت الشوارع كانت نضيفة جدًا و الناس كانت لطيفة أوي أوي و أكيد كلنا كاساتا💛
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