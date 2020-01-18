بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف صورة لها جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام "
وظهرتسلمي أطلالة انيقة ومحتشمة ببنطلون اصفر، وجاكت زيبرا مخطط ابيض في اسود، واعتمدت مكياج بسيط وهادئ مع تسريحة شعر بسيطة دون تكاليف .
وانتعلت سلمي بوت طويل باللون الاسود نسقته علي البنطلون الاصفر، والتقطت الصورة وهي تقف بالمينا في بورسعيد
وكتبت سلمي في تعليق علي صورتها " 🌼شكرًا بورسعيد علي الوقت الحلو اللي قضتوا فيكي، دي مش أول مرة ليا هناك بس فعلًا كل مرة بروح بنبهر بحلاوتها و حلاوه شوارعها و قد إية أخر مُرة روحت الشوارع كانت نضيفة جدًا و الناس كانت لطيفة أوي أوي و أكيد كلنا كاساتا💛
وظهرتسلمي أطلالة انيقة ومحتشمة ببنطلون اصفر، وجاكت زيبرا مخطط ابيض في اسود، واعتمدت مكياج بسيط وهادئ مع تسريحة شعر بسيطة دون تكاليف .
وانتعلت سلمي بوت طويل باللون الاسود نسقته علي البنطلون الاصفر، والتقطت الصورة وهي تقف بالمينا في بورسعيد
وكتبت سلمي في تعليق علي صورتها " 🌼شكرًا بورسعيد علي الوقت الحلو اللي قضتوا فيكي، دي مش أول مرة ليا هناك بس فعلًا كل مرة بروح بنبهر بحلاوتها و حلاوه شوارعها و قد إية أخر مُرة روحت الشوارع كانت نضيفة جدًا و الناس كانت لطيفة أوي أوي و أكيد كلنا كاساتا💛
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🌼شكراً بورسعيد علي الوقت الحلو اللي قضتوا فيكي، دي مش أول مرة ليا هناك بس فعلاً كل مرة بروح بنبهر بحلاوتها و حلاوه شوارعها و قد إية أخر مُرة روحت الشوارع كانت نضيفة جداً و الناس كانت لطيفة أوي أوي و أكيد كلنا كاساتا💛 @maisonorient by my favorite team ⚡️ @pashionmagazine Photography: @aminazaher Styling: @nadakhedrr Makeup: @dianaharbymua Assistants: @reemawad464 & @ahmed3bdel3ziz & @hue.eg