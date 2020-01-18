بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

نشرت الفنانة سلمي ابو ضيف صورة لها جديدة علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات" انستجرام "وظهرتسلمي أطلالة انيقة ومحتشمة ببنطلون اصفر، وجاكت زيبرا مخطط ابيض في اسود، واعتمدت مكياج بسيط وهادئ مع تسريحة شعر بسيطة دون تكاليف .وانتعلت سلمي بوت طويل باللون الاسود نسقته علي البنطلون الاصفر، والتقطت الصورة وهي تقف بالمينا في بورسعيدوكتبت سلمي في تعليق علي صورتها " 🌼شكرًا بورسعيد علي الوقت الحلو اللي قضتوا فيكي، دي مش أول مرة ليا هناك بس فعلًا كل مرة بروح بنبهر بحلاوتها و حلاوه شوارعها و قد إية أخر مُرة روحت الشوارع كانت نضيفة جدًا و الناس كانت لطيفة أوي أوي و أكيد كلنا كاساتا💛