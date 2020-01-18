خدمة اجتماعية حلوان تنظم مسابقة فى أبحاث الطاقة المتجددة ودورها فى تحقيق التنمية

مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الجامعات المصرية، بدأت الجامعات بإعلان الأنشطة الصيفية للطلاب للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ .



أعلنت إدارة رعاية شباب كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان عن اقامت لكلية المسابقة الأبحاث الاجتماعية تحت عنوان "الاثار المترتبة على اكتشافات الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر"



الفائزون فى المسابقة سيحصلون على جوائز مادية حيث أن المركز الأول يحصل على مبلغ ٢٥٠ جنيها والمركز الثانى ٢٠٠ جنيه والمركز الثالث ١٥٠ جنيها والمركز الرابع ١٠٠ جنيه.



وأشارت الإدارة إلى أنه علي من يرغب في الاشتراك التواصل أمين اللجنة الاجتماعية بالاتحاد ومسئول النشاط الاجتماعي بإدارة رعاية شباب الكلية .



الجدير بالذكر انه من المقرر ان ينهى طلاب كلية الخدمة الاجتماعية امتحانات الفصل الدراسى الاول بنهاية شهر يناير ٢٠٢٠.