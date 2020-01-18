AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

خدمة اجتماعية حلوان تنظم مسابقة فى أبحاث الطاقة المتجددة ودورها فى تحقيق التنمية

السبت 18/يناير/2020 - 10:31 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
مع اقتراب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف الجامعات المصرية، بدأت الجامعات بإعلان الأنشطة الصيفية للطلاب للعام الدراسى ٢٠١٩-٢٠٢٠ .

أعلنت إدارة رعاية شباب كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان عن اقامت لكلية المسابقة الأبحاث الاجتماعية تحت عنوان "الاثار المترتبة على اكتشافات الطاقة الجديدة والمتجددة ودورها فى تحقيق التنمية المستدامة فى مصر"

الفائزون فى المسابقة سيحصلون على جوائز مادية حيث أن المركز الأول يحصل على مبلغ ٢٥٠ جنيها والمركز الثانى ٢٠٠ جنيه والمركز الثالث ١٥٠ جنيها والمركز الرابع ١٠٠ جنيه. 

وأشارت الإدارة إلى أنه علي من يرغب في الاشتراك التواصل أمين اللجنة الاجتماعية بالاتحاد ومسئول النشاط الاجتماعي بإدارة رعاية شباب الكلية .

الجدير بالذكر انه من المقرر ان ينهى طلاب كلية الخدمة الاجتماعية امتحانات الفصل الدراسى الاول بنهاية شهر يناير ٢٠٢٠.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

22 ديسمبر بداية امتحانات التخلفات بآداب حلوان

23 ديسمبر.. علوم حلوان تبدأ امتحانات التخلفات

23 ديسمبر.. علوم حلوان تبدأ امتحانات التخلفات

4 يناير.. كلية الخدمة الاجتماعية بحلوان تبدأ امتحان طلاب الماجستير

تعرف على موعد امتحانات طلاب الماجستير بخدمة اجتماعية حلوان

اتحاد طلاب طب حلوان يعلن عن مسابقة فى الأبحاث الاجتماعية

ترشيحاتنا

كارثة قبل لقاء الأهلي.. إطلاق 60 طلقة كلاشنكوف على إستاد الهلال قبل مواجهته في أفريقيا

كنا هنسافر بكرا.. الزمالك ينتقد تأجيل اتحاد الكرة مباراته أمام المصري فى الدوري

المؤسسة الليبية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

أب وابنته يعيشان مع ثعابين ضخمة داخل المنزل .. تفاصيل مثيرة

الزمالك يكشف عن موقفه تجاه قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراته أمام المصري

AdvertisementS

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

الهلال السوداني يكشف لـ صدى البلد حقيقة إطلاق نار على ملعبه قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته