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برلمان

لحل الأزمة.. وزير الزراعة يقترح تحرير الأسمدة من الدعم

السبت 18/يناير/2020 - 09:09 م
السيد القصير، وزير
السيد القصير، وزير الزراعة خلال ندوة مستقبل وطن
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أحمد أيمن
قال السيد القصير، وزير الزراعة، خطة الوزارة ورؤيتها للعمل خلال الفترة المقبلة، إن الوزارة ستعمل على تفعيل دور الإرشاد الزراعى والتعاونيات على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، مستطردا: "علاقة الفلاح بالتعاونيات أصبحت الحصول على شيكارة الكيماوي فقط".

وأضاف القصير خلال كلمته بندوة حزب مستقبل وطن، أنه على الرغم من انتاج مصر 22.8 مليون طن من الأسمدة، والاحتياجات لا تتجاوز 11 مليون طن، وهناك جانب كبير من الإنتاج المحلى يتم تصديره، إلا أن هناك أزمة في الأسمدة تتمثل في وجود سعرين للمنتج.

وأكد وزير الزراعة، أن أزمة الأزمة مفتعلة، وسيتم عقد جلسة استماع لعرض التصور للمنظومة بكافة المقترحات على أن يظل الفلاح هو محور اهتمام الوزارة، مشيرا إلى أن تكلفة الأسمدة فى المحصول ليست مرتفعة وقد تكون تكلفة المبيدات أعلى من الأسمدة، وسيتم وضع حلول جذرية لهذه الأزمة، مقترح لتحرير الأسمدة من الدعم مع استمرار الدعم المستحق للفلاخ.
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