الدوري المصري.. الإسماعيلي يكتفي بهدف نظيف في شباك سموحة في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين فريق سموحة ومنافسة الإسماعيلي بتقدم الآخر بهدف نظيف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز.



شهدت مباراة منافسة قوية بين كلا الفريقين ولكن استطاع لاعبي الإسماعيلي من فرض بعض الهجمات على شباك سموحة منذ انطلاق المباراة .



وقبل انتهاء أحداث الشوط الأول تمكن لاعب الإسماعيلي من احرز هدف التقدم عن طريق اللاعب بينسون شيلونجو في الدقيقة "39" من عمر المباراة .



وتمكن بينسون شيلونجو من إحراز هدف تقدم فريقه من خلال تسديدة قوية من باهر المحمدي من داخل منطقة الجزاء لترتد مباشرة من لاعبي سموحة ليتمن شيلونج من تسديدة قوية لتسكن شباك سموحة.



وجاء تشكيل سموحة لمواجهة الإسماعيلي كالتالي :-



راسة المرمى : الهانى سليمان .



خط الدفاع : كريم يحيى ، رجب نبيل ، محمد كوفى ، أحمد أبو الفتوح .



خط الوسط : محمود حليمو ، يوسف ديوب ، ناصر ماهر ، محمد نادى .

خط الهجوم : حسام حسن ، محمد طلعت .



يتواجد على دكة البدلاء كلا من: حسين تيمور ، أحمد مكى ، إسلام جمال ، فوزى الحناوى ، محمد الترهونى ، أحمد جمال ، شريف رضا .



وتعد تلك المباراة هي الأولى تحت قيادة حمادة صدقي المدير الفني للفريق عقب رحيل حسام حسن لسوء النتائج