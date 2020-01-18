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رياضة

الأهلي يهزم الجزيرة 71- 64 بدوري سوبر رجال السلة

السبت 18/يناير/2020 - 09:09 م
الاهلي والجزيرة
الاهلي والجزيرة
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عبدالحكيم ابو علم
فاز الفريق الأول لرجال كرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة مديره الفني أشرف توفيق على نظيره الجزيرة والذي يقوده فنيًا محمد الكرداني، بنتيجة 71- 64 في الجولة العاشرة من الدور الترتيبي لدوري السوبر.

أقيمت المباراة مساء اليوم السبت على صالة نادي الشرقية للدخان بالهرم.

وكان الزمالك قد فاز على مصر للتأمين في الجولة نفسها.

الجدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة بعد فوزه على نظيره الجزيرة بنتيجة 3 - 2.
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