برلماني: 4 شروط لإنشاء محافظة وسط سيناء

قال النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إنه سبق وأن تقدم بمقترحات لإعادة تقسيم سيناء إلى 3 محافظات، وهى شمال ووسط وجنوب سيناء.



واقترح الرقيعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تتبع محافظة شمال سيناء كلا من القنطرة شرق ومركز بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح ، على أن تتبع محافظة وسط سيناء كلا من رأس سدر ومركز الحسنة ومركز نخل و مركز طابا ، وأن تضم محافظة جنوب سيناء كلا من أبو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء وسانت كاترين و شرم الشيخ و نويبع و دهب.



وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء أنه يؤيد إنشاء محافظ وسط سيناء ، ولكن بشرط ان تتوافر فيها من الناحية الإدارية الشروط التى تؤهلها لكى تكون محافظة ومنها ما تمتلكه من المقومات الطبيعية وان تكون جاذبة للسياحة وتتوافر بها البنية الأساسية والعنصر البشرى.



وتابع: هناك محافظات أنشئت من قبل ثم ألغيت، ومنها على سبيل المثال محافظتى حلوان و6 أكتوبر ، أما فى حالة وجود أهداف إستراتيجية لإنشاء محافظة وسط سيناء ، فإن الأمر سيكون متروك للقيادة السياسية.



وكان قد قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته خلال استقباله بالوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن القيادة السياسة تدرس صدور قرار بإنشاء محافظة جديدة تحت مسمى وسط سيناء لتربط بين محافظتى شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلي أنه سيصدر لها قرار جمهوري قريبا.