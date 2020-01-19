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تعليم

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يمتحنون الفلسفة والتطبيقات الرياضية وعلم النفس

الأحد 19/يناير/2020 - 12:59 ص
امتحانات 2 ثانوي
امتحانات 2 ثانوي
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ياســمين بدوي
يستأنف اليوم الأحد طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في جميع المحافظات الموجودة على مستوى الجمهورية، امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020، وذلك بنظام الكتاب المفتوح.

حيث يؤدي طلاب اولى ثانوي اليوم الاحد 19 يناير 2020 امتحان الفلسفة والمنطق "ورقيا" ، ومن المقرر أن يبدأ زمن الامتحان من 1 ظهرا حتى 2:30 ظهرا .

أما عن طلاب 2 ثانوي فيؤدوا اليوم الاحد ، امتحان مادة التطبيقات الرياضية (الاستاتيكا والهندسة) "إلكترونيا" لطلاب الشعبة العلمية من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا ، ويؤدي طلاب الشعبة الادبية امتحان مادة علم النفس والاجتماع إلكترونيا من 9 صباحا لـ 11 صباحا .

وأوضحت غرفة المتابعة المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن منظومة الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي 2019/2020، حققت نجاحًا كبيرًا منذ انطلاقها السبت الماضي الموافق 11 يناير 2020.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع طلاب مصر علي الاهتمام بالاستفادة من التطوير والتركيز علي الانتقال من ثقافة التحضير القديمة إلي الأسلوب الجديد للتعلم القائم على الفهم والابتكار.
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