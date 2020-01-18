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توك شو

المرصد السوري: المرتزقة يدخلون ليبيا تحت مسمى شركات أمنية تركية..فيديو

السبت 18/يناير/2020 - 09:54 م
المرتزقة
المرتزقة
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إبراهيم القادري
قال رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أردوغان بدأ في نقل المقاتلين إلى ليبيا منذ شهر أكتوبر الماضي واغلبهم ينتمون الى جنسيات من شمال افريقيا.

وأضاف"رامي عبد الرحمن"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"90 دقيقة"المذاع على قناة"المحور"، أن أردوغان لم يكتفي بإرسال مجاهدين من جنسيات غير سورية ولكنه بدأ في تطويع مرتزقة لفصائل، كما ان نقل المقاتلين اخرين الي ليبيا تم امس واليوم وهم ينتمون إلى "فيلق الشام".

وأوضح"رامي عبد الرحمن" أن اردوغان يقوم بعمل عملية ترغيب إلى هؤلاء المرتزقة عن طريق دفع رواتب شهرية كبيرة، تصل الي 2000 و2500 دولار شهريا ويقوم بتوقيع عقد معهم لمدة 3 أشهر .

وتابع "رامي عبد الرحمن" أن عقد المرتزقة يمكن ان يمتد الى 6 أشهر وإذا ما عادوا إلى تركيا يحصلون على الجنسية التركية بمرسوم استفتائي من قبل الرئيس التركي أردوغان.

واستكمل"رامي عبد الرحمن" أن المرتزقة يقومون بالدخول إلى ليبيا تحت مسمى شركات امنية تركية حتى يحاكمون بتهم انهم مرتزقة كما أننا رصدنا ما يقارب 3600مقاتل ماتو في ليبيا او ماتو في معسكرات تركية تمهيدا لنقلهم إلى ليبيا .
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