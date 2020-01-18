الأمير هاري يجبر على تأخير عودته إلى زوجته ميجان وابنهما .. لهذا السبب

أجبر الأمير هاري على تأخير عودته إلى كندا للانضمام إلى زوجته ميجان وطفلها أرشي، لأنه أجرى محادثات جديدة يوم الاثنين بعد انتهاء المفاوضات مع القصر حول مستقبله في طريق مسدود.



وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، كانت الملكة ، التي اتسم وجهها بالتعابير صارمًا خلال جلوسها في سيارتها لاند روفر في ساندرينجهام يوم السبت ، قد أمرت رجال الشرطة بصياغة خطة "في أيام ، وليس أسابيع" للقيام بدور الملكي المتعثر لدوق ودوقة ساسكس.



شوهد الأمير الليلة الماضية في العاصمة بعد قضاء المساء في تناول الطعام مع الأصدقاء في حانة بروك هاوس في فولهام ، غرب لندن.



بعد قمة حادة بين الامراء تشارلز و ويليام وهاري يوم الاثنين الماضي ، وافقت الملكة على السماح للأمير هاري بالتراجع عن واجباتهم الرسمية ومساعديهم المكلفين في القصر بوضع مخطط لمستقبل الزوجين في وقت واحد .



لكن المفاوضات امتدت منذ ذلك الحين لمدة خمسة أيام لأن الطرفين كليهما على خلاف ولا يستطيعان اجتياز طريق مسدود.



كان من المتوقع أن يعود هاري عبر المحيط الأطلسي في نهاية هذا الأسبوع بعد استضافة قرعة كأس العالم للرجبي في قصر باكنجهام يوم الخميس، إلا أن المفاوضات المستمرة اجبرته على المكوث فترة اطول من المتوقعة.