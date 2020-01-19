محلية البرلمان: إنشاء أى محافظات حدودية له شروط ومقومات

قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن إنشاء أى محافظات حدودية له شروط ومقومات ومنها أن تكون ذات مساحة كبيرة جدا ، مشيدا بإنشاء محافظة وسط سيناء ، خاصة فى ظل التباعد بين المحافظات فى سيناء ، الأمر الذى يجعلها مطمعا للإرهاب.



وأضاف النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إنشاء محافظة وسط سيناء يستهدف تنميتها تنمية زراعيا وصناعيا ، وبهدف تأمين الجبهة الداخلية مصر ، إلا أن ذلك يستلزم قرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، لذلك نطالب بضرورة ترسيم الحدود بين المحافظات.



وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان : لو كل محافظة تم ترسيمها بشكل عرضى فمن الممكن أن تأخذ مساحات من شمال وجنوب سيناء.



واختتم :المحافظات الحدودية لها طبيعة خاصة ، وبالتالى فلابد من ترسيم حدود المحافظات قبل إتخاذ أى إجراءات قانونية ، حيث أن كل محافظة فى سيناء ستأخذ مساحتها على البحر ، بحيث تكون محافظة سياحية وبها تنمية زراعية و صناعية و عقارية.



وكان قد قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في كلمته خلال استقباله بالوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، علي هامش زيارة الوفد لعدد من المواقع الأثرية بالمحافظة، إن القيادة السياسة تدرس صدور قرار بإنشاء محافظة جديدة تحت مسمى وسط سيناء لتربط بين محافظتى شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلي أنه سيصدر لها قرار جمهوري قريبا.

