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محافظات

مدينة قفط تنظم ملتقى توظيفي للشباب بمكتبة الطفل.. الأربعاء

الأحد 19/يناير/2020 - 02:28 ص
مدينة قفط تنظم ملتقى
مدينة قفط تنظم ملتقى توظيفى للشباب بمكتبة الطفل الأربعاء
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يوسف رجب
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، عن تنظيم ملتقى توظيفى يوم الأربعاء القادم، الموافق 22 يناير 2020 بمكتبة الطفل والشباب، فى إطار جهود الدولة للحد من ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب.

وأوضح محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قفط، أن الملتقى يتضمن عروض لعدد من الشركات العاملة بقطاع السياحة، حيث أعلنت عن حاجتها لوظائف " ويتر مطاعم وبارات - عمال تجهيز وتحضير - عمال شواطىء - هاوس كيبينج- كابتن مطاعم وبارات- مساعد ويتر- بار مان- منقذين شواطىء - هيد ويتر - مساعد هيد ويتر- متلقى طلبات - كاشير- موظف استقبال- موظف حجوزات- عمال زراعه- عمال مغسله- عمال كافتريا- طباخ أول وطباخ ثانى- ديمى شيف، شيف ديبرتى- بنات مساج، أمن، مضيفات، هاوس كيبينج و كيدز كلوب- سوبر فايزر هاوس كيبينج- أفراد أمن- فنى سلامه وصحه مهنيه- أخصائى سلامه وصحه مهنيه- مكوجى- سباك- استورجى- ترزى- كهربائى- حداد ولحام – نجار- تبريد وتكييف- نقاش".

و أضاف موسى، بأن الوظائف المعلن عنها موزعة بين مدن " شرم الشيخ- الغردقة – الساحل الشمال" ومتاحة لجميع المؤهلات بداية من محو الأمية حتى التعليم العالى، لافتًا إلى أن فعاليات الملتقى تبدأ من الساعة الحادية عشر صباحًا وينتهى فى تمام الساعة الثالثة عصرًا.

و أشار موسى، إلى أن الوظائف المعلن عنها تتضمن رواتب مجزية- إقامة كاملة- تأمينات صحية واجتماعية- أجازة مدفوعة الأجر- بدل انتقالات- حوافز- ترقية- تعليم لغات"، فضلًا عن مزايا أعلنت عنها بعض الشركات مثل " سكن فندقى ممتاز- 3 وجبات- بدل انتقالات ذهاب وعوده - تأمينات طبيه واجتماعية- كورسات تعليم انجليزى وروسى مجانا – 7 أيام اجازه مدفوعه الأجر- زيادات سنويه مرتين ثابته- 9 ساعات عمل- شهاده خبره معتمده بعد 6 شهور عمل-
بونص وحوافز خاصه للمتميزين".
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