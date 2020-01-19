خالد فودة: القيادة السياسية تدرس إنشاء محافظة وسط سيناء.. ونواب: سيساهم فى زيادة عدد السكان واكتشاف الثروات الطبيعية بها.. وسيحميها من أى أخطار إرهابية محتملة

نائب يكشف أهمية إنشاء محافظة وسط سيناء

برلمانى: 4 شروط لإنشاء محافظة وسط سيناء

محلية البرلمان: إنشاء أى محافظات حدودية له شروط ومقومات

أشاد عدد من نواب سيناء بما أعلن عنه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بشأن أن القيادة السياسية تدرس إنشاء محافظة وسط سيناء، حيث أكدوا أن إنشاء محافظة وسط سيناء سيساهم فى زيادة عدد السكان وإنشاء قرى فيها واكتشاف الثروات الطبيعية فيها من الرخام والرمل الزجاجى والفحم والأسمنت، بالإضافة إلى وجود أراضى شاسعة فى سيناء لو استغلت سيتم فيها استصلاح زراعى لما بها من أراضى خصبة، كما أشاروا إلى ضرورة توافر عدد من الشروط من الناحية الإدارية التى تؤهلها لكى تكون محافظة ومنها ما تمتلكه من المقومات الطبيعية وان تكون جاذبة للسياحة وتتوافر بها البنية الأساسية والعنصر البشرى.فى البداية قال النائب رحمى عبد ربه، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء، إن قرار إنشاء محافظة وسط سيناء قريبا، سيكون له أهمية كبيرة جدا، خاصة وأن سيناء من المحافظات التى بها ثروات معدنية، ونحن نحتاج إلى محافظة فى الوسط لحماية سيناء.وأشار عبد ربه فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن إنشاء محافظة وسط سيناء سيساهم فى زيادة عدد السكان وإنشاء قرى فيها واكتشاف الثروات الطبيعية فيها من الرخام والرمل الزجاجى والفحم والأسمنت، بالإضافة إلى وجود أراضى شاسعة فى سيناء لو استغلت سيتم فيها استصلاح زراعى لما بها من أراضى خصبة.وأوضح عضو مجلس النواب، عن محافظة جنوب سيناء، أن الدولة تتجه لإنشاء كتل سكانية من خلال إنشاء 11 تجمعا قرويا سيتم تسليمهم للأهالى فى سيناء.وقال النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء أنه سبق وأن تقدم بمقترحات لإعادة تقسيم سيناء إلى 3 محافظات ، وهى شمال ووسط وجنوب سيناء.واقترح الرقيعى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تتبع محافظة شمال سيناء كلا من القنطرة شرق و مركز بئر العبد والعريش والشيخ زويد و رفح ، على أن تتبع محافظة وسط سيناء كلا من رأس سدر ومركز الحسنة ومركز نخل و مركز طابا ، وأن تضم محافظة جنوب سيناء كلا من أبو زنيمة وأبو رديس وطور سيناء وسانت كاترين و شرم الشيخ و نويبع و دهب.وأوضح عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء أنه يؤيد إنشاء محافظ وسط سيناء ، ولكن بشرط ان تتوافر فيها من الناحية الإدارية الشروط التى تؤهلها لكى تكون محافظة ومنها ما تمتلكه من المقومات الطبيعية وان تكون جاذبة للسياحة وتتوافر بها البنية الأساسية والعنصر البشرى.وتابع: هناك محافظات أنشئت من قبل ثم ألغيت ، ومنها على سبيل المثال محافظتى حلوان و6 أكتوبر ، أما فى حالة وجود أهداف إستراتيجية لإنشاء محافظة وسط سيناء ، فإن الأمر سيكون متروك للقيادة السياسية.وقال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن إنشاء أى محافظات حدودية له شروط ومقومات ومنها أن تكون ذات مساحة كبيرة جدا ، مشيدا بإنشاء محافظة وسط سيناء ، خاصة فى ظل التباعد بين المحافظات فى سيناء ، الأمر الذى يجعلها مطمع للإرهاب.وأضاف النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إنشاء محافظة وسط سيناء يستهدف تنميتها تنمية زراعيا و صناعيا ، وبهدف تامين الجبهة الداخلية مصر ، إلا أن ذلك يستلزم قرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ، لذلك نطالب بضرورة ترسيم الحدود بين المحافظات.وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان : لو كل محافظة تم ترسيمها بشكل عرضى فمن الممكن أن تأخذ مساحات من شمال وجنوب سيناء.واختتم :المحافظات الحدودية لها طبيعة خاصة ، وبالتالى فلابد من ترسيم حدود المحافظات قبل إتخاذ أى إجراءات قانونية ، حيث إن كل محافظة فى سيناء ستأخذ مساحتها على البحر ، بحيث تكون محافظة سياحية وبها تنمية زراعية وصناعية وعقارية.وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال كلمته خلال استقباله بالوفد البرلماني من لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، إن القيادة السياسة تدرس صدور قرار بإنشاء محافظة جديدة تحت مسمى وسط سيناء لتربط بين محافظتى شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلى أنه سيصدر لها قرارا جمهوريا قريبا.