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بين الناس

مواطنة تشكو من ارتفاع فاتورة استهلاك الكهرباء.. صور

الأحد 19/يناير/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
اشتكت المواطنة نادية موريس عطية، مقيمة بشارع مصرف إسلام حى الأزهرى فى محافظة بنى سويف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، تتضرر فيها من ارتفاع قيمة الاستهلاك الشهرى لفاتورة الكهرباء. 

وقالت فى شكواها: جاءت قراءة فاتورة الاستهلاك عن شهر يناير بقيمة 735 جنيها، علمًا بأن متوسط الاستهلاك خلال الشهور الماضية لم يتجاوز 400 جنيه، لافتة إلى أن القراءة الخاطئة للعداد ترتب عليها تحصيل فاتورة استهلاك أكبر من المستحقة بسبب عدم احتساب حجم الاشغال الفعلى للكهرباء بجانب وضع المستهلك فى شريحة استهلاك أعلى وتحصيل مبالغ مالية أكبر.

للتواصل مع الشاكية:  01200180889 . 

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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