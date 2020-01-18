انتهاء أعمال الاجتماع الاستشاري رفيع المستوى لـ مكافحة الإرهاب بالإتحاد البرلماني الدولي بمشاركة عبدالعال

انتهت أعمال اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلماني الدولي، والتى عٌقدت بجينيف

على مدار يومين، بمشاركة الأستاذ الدكتور على عبدالعال بصفته عضوًا في الفريق ممثلًا للمجموعة العربية.



بدأ أعضاء الفريق الاستشارى رفيع المستوى اليوم الأول للإجتماع، باستعراض و اعتماد تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشارى الذي عقد في بلجراد، صربيا في أكتوبر2019، حيث ضم التقرير ما أكده المجتمعون على أهميه عمل الفريق الاستشاري رفيع المستوى باعتبار أن الإرهاب أهم التحديات الرئيسيه التي تواجه العالم اليوم وما للبرلمانات من دور حاسم في منع الإرهاب من خلال ترجمه القرارات الدوليه إلى قوانين وطنيه، بالإضافة إلى ما قدمه اعضاء الفريق من تقارير عن المؤتمرات الإقليميه للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحده، الخاصة بالإرهاب، والتي عقدت في عدد من الدول منها مصر، مؤتمر الأقصر فبراير 2019، وشمل التقرير أيضًا ما تم الإعلان عنه خلال الاجتماع الرابع من توفير منصه على شبكه الانترنت تكون بمثابه مستودع للتشريعات وخطط العمل والاستراتيجيات الوطنيه والإقليميه.



كما ألقى علي عبد العال رئيس مجلس النواب، كلمة أشار فيها إلى أن الإرهاب يهدد الأمن والسلم الدوليين، وأن هناك مسئوليه قانونية على الدول التي تساهم أو تساعد أو تشجع نقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مكان إلى أخر، مشيرًا إلى أن نموذج الحروب بالوكالة أصبح معروفًا ومشاهدًا في كثير من الأماكن في العالم.



وأكد عبد العال، على أن الاتحاد البرلماني الدولي يجب أن يكون له موقف من ذلك، مشيرًا ايضا إلى أن هناك تخوف من انتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن طريق مساعده بعض الدول من سوريا إلى دول أخرى بها عدم استقرار، وهذا ما تحذر منه مصر وستقف ضده،



وأوضح رئيس البرلمان، أن أية دولة ستشارك في عمليه النقل تقع عليها مسئوليه قانونيه في هذا الشأن ويمكن الرجوع عليها بالتعويض للأضرار.



وخلال اليوم الثاني للإجتماع ، استأنف الأستاذ الدكتور على عبد العال مشاركته في اجتماع الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب، حيث ألقي مداخلة حول موضوع التعامل مع ضحايا الإرهاب أكد خلالها على أن التعامل مع ضحايا الإرهاب يمثل أحد المسارات الرئيسية في مواجهة خطر الإرهاب العابر للحدود مؤكدًا على أن مصر من الدول المبادرة بإنشاء مجموعة أصدقاء ضحايا الإرهاب بالأمم المتحدة بنيويورك ضمن رؤيتها الشاملة لمكافحة الإرهاب.



ودعا الدكتور على عبدالعال خلال مداخلته إلى تحديد يوم سنوي للتوعية بمآسي وآلام المتضررين من الجرائم الإرهابية في العالم وحجم المعاناة الذي يُلحِقها الإرهاب بالعائلات والأسر البريئة.



كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة استراتيجية الأمم المتحدة حول حماية البيانات والتي تشمل بيانات المسافر وسجل اسم الراكب ضمن الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات.



جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور على عبدالعال يتمتع بعضوية الفريق الاستشارى منذ عام 2017 - ممثلًا عن المجموعة العربية بالاتحاد- وهو العام الذى شهد إنشاء الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب كأحد أهم أجهزة الاتحاد البرلمانى الدولى، ويعمل تحت رئاسة اللجنة التنفيذية التابعة للاتحاد، ويضم فى عضويته 23 عضوًا ممن لديهم الخبرة والمعرفة ذات الصلة، ويعقد اجتماعاته مرتين فى العام.



ويعتبر الفريق رفيع المستوى بمثابة مركز التنسيق العالمي للأنشطة البرلمانية المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب فى إطار البرنامج المشترك لمكافحة الإرهاب والتطرف للاتحاد البرلماني الدولي، بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة



ثم غادر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب العاصمة السويسرية جنييف ليصل الى مطار القاهرة على متن طائرة مصر للطيران بعد زيارة استغرقت ٤٨ ساعة.