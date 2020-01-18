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ثقافة

مسرح عرائس بقصر ثقافة الأقصر

السبت 18/يناير/2020 - 11:54 م
مسرح عرائس بقصر ثقافة
مسرح عرائس بقصر ثقافة الأقصر
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شمس يونس
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الورش الفنية وأفلام الكارتون المتنوعة بفرع ثقافة الأقصر، حيث عرض فيلم كرتون بقصر ثقافة الطارف بعنوان "تيتا حكاية"، فيلم "بألوان الفرح".

كما نفذ قصر ثقافة بهاء طاهر ورشة فنون تشكيلية باستخدام ألوان الخشب والورق الأبيض، ورشة حكى لرواد القصر من الأطفال، بينما نفذت مكتبة المحاميد بحرى الثقافية ورشة حكى لأطفال المكتبة، كما نظم القصر بقرية الشيخ خليفة مسرح عرائس للأطفال، بجانب أمسية شعرية بمشاركة الشاعر سيد صدقى وألقى بعض القصائد الوطنية منها قصيدة "الشهيد"، قصيدة"حب الأوطان"، كما تم عمل ورشة رسم للفنون التشكيلية للأطفال بالقرية.

أقامت مكتبة الطفل والشباب الثقافية بالحلة ورشة حكي لكتاب "شخصية الطفل وثقافته"، مع فرحة عصافير الجنة بانتهاء امتحانات الترم الدراسي الأول قاموا بزيارة إلى قصر ثقافة الطفل ،حيث عرض فانوس سحري مع ذكريا بدرى، بجانب عرض مسرح عرائس عن قصة" كيفية الاستفادة بالإجازة".
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