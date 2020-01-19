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تعليم

طلاب إعدادية القاهرة يؤدون امتحان الهندسة والتربية الفنية اليوم

الأحد 19/يناير/2020 - 05:06 ص
امتحانات الاعدادية
امتحانات الاعدادية
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ياســمين بدوي
يؤدي اليوم الأحد، طلاب الشهادة الإعدادية بمدارس محافظة القاهرة، امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية.

ووفقا لجدول الامتحانات الرسمي الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، يبدأ امتحان الهندسة من 9 صباحا حتى 11 صباحا ، ثم يمتحن الطلاب التربية الفنية من 11:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا.

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه إجمالي عدد طلاب الإعدادية بالقاهرة يبلغ (163908)، من بينهم (83345) طالبا، و(80563) طالبة، وذلك داخل (707) لجان، إضافة إلى (20) طالبا سيؤدون الامتحان بمستشفى 57357.

كما أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه اطمأن على جاهزية اللجان الامتحانية بالإدارات التعليمية الـ 32 وفق توجيهات محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال.

وأشار مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم تشكيل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، التي تتصل مباشرة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية.
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