مستقبل وطن بالشرقية يتحدي التقلبات الجوية ويكثف فاعلياته الخدمية..تفاصيل

أكد المهندس "أحمد الخطيب" الأمين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية انه كثف الحزب أنشطته وفاعلياتة اليومية حيث احتشد أكثر من 1000 من الأعضاء والمؤيدين للحزب بمركز فاقوس للمشاركة في احتفالية تدشين الوحدة الحزبية لقرية "أشكر " بالرغم من التقلبات الجوية وهطول الأمطار.



وأضاف "الخطيب" انه نظمت أمانة الشئون البرلمانية برئاسة النائب خالد عبد المولي لقاءا بعدد من أهالي مراكز "صان الحجر ومنشأة ابو عمر و الحسينية" وأعلن الحزب عن انتهائه من مشاريع تخص الصرف الصحي بعدد 8 قرى، بالأضافة الي مناقشة الطرق المثلى لدعم الطلبات المقدمة والتي يستقبلها الحزب بمقراته يوميا.



وأشار الأمين العام للحزب أنه واصل الحزب فاعلياته بمركز بلبيس بتنظيم حفلًا لتكريم الطلاب المتفوقين من أصحاب الهمم، وإدخال البسمة والفرحة على ذويهم تحت إشراف محمد حجازى امين المركز، وهيئة مكتبه كما التقي امين القنايات بأعضاء وهيئة مكتب الحزب بقرية ابو طاحون لوضع آلية عمل لتقديم مبادرات خدمية تفيد الأهالي.