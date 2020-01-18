أخبار الزمالك..لفتة طيبة من شيكابالا وعودة أحمد رفعت المعار للاتحاد السكندري

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت 18 يناير 2020، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالآتي:أعلن نادي الترجي التونسي عن تعاقده مع النجم الجزائري عبد الرحمن مزيان قادما من فريق العين الإماراتي والذي سبق له وأن لعب مع اتحاد العاصمة سابقا، وذلك بديلا عن اللاعب انيس البدري.حرص محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على الاستجابة لنداء أحد جماهير للقلعة البيضاء، بزيارة طفل يدعى حسام يرغب في مشاهدته قبل خضوعه لعملية جراحية.استقر مجلس ادارة نادي الزمالك على عودة أحمد رفعت لصفوف الفريق خلال الموسم المقبل بعد انتهاء الإعارة لنادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الجاري.يبذل الجهاز الطبي لنادي الزمالك محاولات مكثفه لتجهيز الثنائي أحمد سيد زيزو ومحمود الونش لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الإثنين المقبل ببطولة الدوري، وأدى الثنائي تدريبات خاصة طوال الأيام الماضية بعد استبعادهما من لقاء الجونة الأخير.أكد مصدر مقرب من صالح جمعة، ان لاعب النادي الاهلي تحدث مع شقيقه عبدالله جمعة، بشأن مصيره خلال الفترة المقبلة، سواء الرحيل عن النادي الاهلي علي سبيل الاعارة، او الانضمام لنادي الزمالك فى الوقت الحالي.ريكاردو الفيس البرازيلي أحد المحترفين الذين انضموا لصفوف نادي الزمالك عام 2008 ولكنه سرعان ما رحل سريعا عن الفريق .. يتحدث مع صدى البلد عن مستحقاته المتبقية وعن لاعبي الزمالك في الجيل الحالي والمشكلة التي تواجه البرازيليين في الدوري المصري.