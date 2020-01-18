خبير: إعفاء صناعة الورق من الضرائب يؤكد تكليفات الرئيس بدعم التصنيع الوطني

أشاد الدكتور مصطفي أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، باعلان وزارة المالية تعديل قانون الضريبة علي القيمة المضافة لرفع الضريبة عن خامات انتاج الورق التي يجري استيرادها من الخارج، معتبرا أن التوجه يعزز فكر الحكومة لدعم التصنيع المحلي.
أضاف " أبوزيد" لـ صدي البلد، أن تلك الرسالة تؤكد أن الحكومة تتحرك وفقا لتكليفات القيادة السياسية بدعم أكبر للصناعة الوطنية وتعظيمها بما يحقق عوائد اقتصادية من النقد الأجنبي ويوفر المزيد من فرص العمل ويعزز التنافسية للمنتج المحلي أمام منافسه الأجنبي.
أوضح " أن تقليص الرسوم والضرائب علي بعض الصناعات الاستراتيجية يعني توسع تلك الكيانات الانتاجية في عملها ويسمح في انتقال الاستثمارات الخارجية إلي داخل الدولة ويعطي فرصة لفتح أسواق جديدة في الخارج.
وطالب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية بضرورة أن يكون هناك تكاملا في القرارات و المنشورات الحكومية، بما ينعكس لدعم الانتاج المحلي والصناعة الوطنية، حتي لا تكون القرارات مجرد حبر علي ورق، مؤكدا أن عصر الجزر المنعزلة قد انتهي.
واعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق عن اعتزام الوزارة إعادة النظر في قانون الضريبة علي القيمة المضافة لإلغاء الضريبة المقررة علي مدخلات الانتاج المستوردة و المستخدمة في صناعة الورق المحلي، مؤكدا أن تلك الاجراءات لدعم الصناعة الوطنية.
أضاف " أبوزيد" لـ صدي البلد، أن تلك الرسالة تؤكد أن الحكومة تتحرك وفقا لتكليفات القيادة السياسية بدعم أكبر للصناعة الوطنية وتعظيمها بما يحقق عوائد اقتصادية من النقد الأجنبي ويوفر المزيد من فرص العمل ويعزز التنافسية للمنتج المحلي أمام منافسه الأجنبي.
أوضح " أن تقليص الرسوم والضرائب علي بعض الصناعات الاستراتيجية يعني توسع تلك الكيانات الانتاجية في عملها ويسمح في انتقال الاستثمارات الخارجية إلي داخل الدولة ويعطي فرصة لفتح أسواق جديدة في الخارج.
وطالب مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية بضرورة أن يكون هناك تكاملا في القرارات و المنشورات الحكومية، بما ينعكس لدعم الانتاج المحلي والصناعة الوطنية، حتي لا تكون القرارات مجرد حبر علي ورق، مؤكدا أن عصر الجزر المنعزلة قد انتهي.
واعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية في وقت سابق عن اعتزام الوزارة إعادة النظر في قانون الضريبة علي القيمة المضافة لإلغاء الضريبة المقررة علي مدخلات الانتاج المستوردة و المستخدمة في صناعة الورق المحلي، مؤكدا أن تلك الاجراءات لدعم الصناعة الوطنية.