خبير: إعفاء صناعة الورق من الضرائب يؤكد تكليفات الرئيس بدعم التصنيع الوطني

الصناعة في أمان.. الحكومة تتعهد بخفض أسعار الكهرباء وتعديل القيمة المضافة للمصانع.. حذف رسوم النظافة من الفواتير.. و"عبد العال" عن شركات قطاع الأعمال: لا بنبيع ولا بنصفِّي