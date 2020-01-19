خبير طرق: النقل رصدت 5.3 مليار جنيه لصيانة وتوسيع الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى .. فيديو

قال الدكتور حسن مهدى أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن وزارة النقل رصدت 5.3 مليار جنيه لصيانة وتوسعة الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى.



وأضاف الدكتور حسن مهدي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي" الفضائية، أنه سيتم توسيع الطريق الدائري من أربع حارات لكي يصل إلى ثماني حارات بكل اتجاه.



وتابع أستاذ الطرق والنقل كلية الهندسة، أن الطريق الدائري أنشا من الثمانينات وكان فى البداية يتكون من حارتين فقط.



وأوضح الدكتور حسن مهدي، أن الطريق الدائري هو الحلقة الأولى حول أقليم القاهرة الكبرى بطول 104 كيلو متر، وأصبح هو الواجهة الأكثر استخداما لمستخدمي الطريق.



وأشار إلى أن، وسائل النقل الكبرى تستخدم الطريق الدائري بصفة رئيسة وتصل نسبة تلك وسائل النقل إلى 40 % من السيارات المستخدمة للدائري، مضيفا أن الحكومة حددت ساعات المرور على الدائري لتلك السيارات.

