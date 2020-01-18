مستقبل وطن يستضيف وزير الزراعة لاستعراض خطة تطوير وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة.. ورئيس الحزب: القيادة السياسية تتبنى حدوث نهضة حقيقية فى كل الاتجاهات

رئيس مستقبل وطن:

القيادة السياسية تتبنى حدوث نهضة حقيقة فى كافة الاتجاهات

عبد الهادي القصبي:

قطاع الزراعة يمثل أهم القطاعات الاقتصادية على مستوى الجمهورية

حسام الخولي: