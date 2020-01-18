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رياضة

حمادة صدقي يبرر أسباب التعادل أمام الإسماعيلي

السبت 18/يناير/2020 - 10:19 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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حسام الحارتي
علق حمادة صدقي المدير الفني لنادي سموحة على تعادل فريقه أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن الأسبوع الـ 14 من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما .

وقال حمادة صدقي أثناء انعقاد المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" راضي عن أداء اللاعبين على الرغم من التعادل "، مشيرا إلى سوء أرضية الملعب التي لم تساعد على تأهيل اللاعبين إلى تحقيق الفوز بالإضافة إلى وجود دوافع قوية لدى لاعبي الإسماعيلي تحت قيادة المدير الفني الجديد الفرنسي جوميز .

وأكد حمادة صدقي أن مستوي لاعبي الفريق سيتقدم خلال الفترة المتقدمة معلقا :" سنعود إلى المنافسة بقوة من جديد".


وتعد تلك المباراة هي الأولى تحت قيادة حمادة صدقي المدير الفني للفريق عقب رحيل حسام حسن لسوء النتائج

ويحتل سموحة المركز الـ8 برصيد 19 نقطة بينما الإسماعيلي في المركز الـ "10"، برصيد "18"، نقطة.
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