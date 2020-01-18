AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مياه المنيا: حصر كافة التعديات على الخطوط وتحديد الرسوم المستحقة

السبت 18/يناير/2020 - 11:46 م
مياه المنيا حصر كافة
مياه المنيا حصر كافة التعديات على الخطوط وتحديد الرسوم
Advertisements
ايمن رياض
أكد المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا انه بناء على التوجهات العامة للدولة والمحافظ اللواء اسامة القاضى وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.
عقدت الشركة اليوم اجتماعا تنسيقيا لرؤساء القطاعات ومديرى الفروع. 

وأضاف الشهاوى ان الاجتماع ركز على تنفيذ توجيهات المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية والتى تم التنبيه فيها على التنسيق بين شركات المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص المشروعات الجديدة وتقديم شركات المياه لعروض تشغيل وصيانة للمحطات بالمدن الجديدة. 

وأكد الشهاوى على ضرورة حصر كل التعديات على خطوط المياه والصرف وتحديد الرسوم المستحقة على المتعدين الخاصة بهذه الخدمات وسرعة تحصيلها حفاظا على المال العام هذا بالإضافة إلى متابعة مشاكل التحصيل وحلها ومتابعة الإيرادات والمصروفات وحصر الاحتياجات الخاصة بالفروع وسرعة توفيرها. 

وشدد الشهاوى على مديرى الأفرع بمتابعة كل سيارات الحملة الميكانيكية بكل فرع وصيانتها بصفة دورية لتكون على جاهزية كاملة.

كما شدد على سرعة تركيب العدادات مسبوقة الدفع واستبدال العدادات المعطلة بعدادات مسبوقة الدفع ونبه إلى ضرورة التركيز على جودة المياه والمتابعة الدائمة لكافة المحطات.

وتكليف مديرى الأفرع بسرعة إصلاح الاعطال بكافة المحطات تلافيا لحدوث مشكلات مستقبلية والمرور المفاجئ على كافة المحطات. 

وفيما يخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرى الأشد احتياجا تم التأكيد على سرعة التنفيذ اولا باولا مع أهمية حل كافة الشكاوى الخاصة بالمصالح الحكومية والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الوحدات المحلية واعضاء مجلس النواب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جولات لطلاب المدارس للتعرف على مراحل إنتاج مياه الشرب في المنيا

حياة كريمة .. توصيلات مجانية لمياه الشرب للأسر الأشد احتياجا في المنيا

مياه الشرب تشارك في معرض القاهرة الدولي للاتصالات Cairo ICT

مياه المنيا تدرب العاملين على تشغيل محطات الغطس واستخدام الأجهزة

34 مليون جنيه قيمة إحلال وتجديد خطوط مياه بديرمواس

حل 12554 شكوى بالخط الساخن لمياه المنيا خلال عام

ترشيحاتنا

ابني مات قبل ما اشوفه.. مأساة زوج طبيبة حادث الكريمات فقد نجله وزوجته صارت بلا رحم

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

فيديو جديد ومساومة بنصف مليون دولار.. هل يسجن زوج نانسي عجرم بتهمة القتل العمد ؟

خليفة الإرهاب.. أماني الخياط تكشف عن 9 مكالمات دارت بين أردوغان وأوباما في 2011

بسبب أعمال مترو الانفاق .. إغلاق كامل لعدة شوارع بالجيزة

بصورة سيلفي.. أحمد السعدني يهنئ مي عز الدين بعيد ميلادها والجمهور: لايقين على بعض

AdvertisementS

MBC تحسم جدل استبعاد نانسي عجرم من ذا فويس كيدز

اخبار الفن.. ارتباط ياسمين عبد العزيز.. خطوبة منة عرفة.. نادية لطفى فى العناية المركزة

نصف مليار دولار لم تحرك شعرة في السيسي.. أخطر تسريب لـ محمد علي يفضح إعلام الإخوان ويد قطر الخبيثة

شاهد .. نجل سيرين عبد النور يضربها .. والفنانة تعلق

علاقة محرمة بين الأبناء.. اعترافات مثيرة لـ قاتل ابن عمه بدمياط

اخبار النادي الأهلي.. أزارو يقترب من الزمالك.. تأجيل لقاء إنبي.. عقوبات مغلظة على صالح جمعة

قبل استغناء الأهلي رسميًا.. الزمالك يجتمع بـ أزارو لإنهاء انضمامه

الجارديان: حفتر يستعرض قوته ومؤتمر برلين مهدد بعد هذا القرار

حكم الصلاة بالحذاء .. سؤال حائر بعد صور الفنان سمير صبري.. الأزهر يحسم الجدل

تسريب صوتي للإخواني الهارب أمير بسام يعترف فيه بسرقة قيادات الإرهابية أموال التبرعات

عبدالله جمعة يحذر شقيقه نجم الأهلى من الانتقال لـ الزمالك.. تفاصيل

أقام علاقة محرمة مع زوجته.. بائع يذبح شقيقه فى الفيوم بسبب الخيانة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبنطلون الأصفر.. سلمي أبوضيف بإطلالة جديدة في بورسعيد

التفاصيل الكاملة لاكتشاف 4 سراديب أثرية بالغربية والمحافظ يشكل لجنة من آثار وسط الدلتا لحسم فحص هبوط أرضي بقرية نشيل بقطور.. ورئيس المدينة: جار التنقيب.. صور

الجالية المصرية بـ ألمانيا تستقبل الرئيس السيسي بالأعلام .. وتؤكد: ندعم كل خطواته