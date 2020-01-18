مياه المنيا: حصر كافة التعديات على الخطوط وتحديد الرسوم المستحقة

عقدت الشركة اليوم اجتماعا تنسيقيا لرؤساء القطاعات ومديرى الفروع.



وأضاف الشهاوى ان الاجتماع ركز على تنفيذ توجيهات المهندس عاصم الجزار وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية والتى تم التنبيه فيها على التنسيق بين شركات المياه والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى فيما يخص المشروعات الجديدة وتقديم شركات المياه لعروض تشغيل وصيانة للمحطات بالمدن الجديدة.



وأكد الشهاوى على ضرورة حصر كل التعديات على خطوط المياه والصرف وتحديد الرسوم المستحقة على المتعدين الخاصة بهذه الخدمات وسرعة تحصيلها حفاظا على المال العام هذا بالإضافة إلى متابعة مشاكل التحصيل وحلها ومتابعة الإيرادات والمصروفات وحصر الاحتياجات الخاصة بالفروع وسرعة توفيرها.



وشدد الشهاوى على مديرى الأفرع بمتابعة كل سيارات الحملة الميكانيكية بكل فرع وصيانتها بصفة دورية لتكون على جاهزية كاملة.



كما شدد على سرعة تركيب العدادات مسبوقة الدفع واستبدال العدادات المعطلة بعدادات مسبوقة الدفع ونبه إلى ضرورة التركيز على جودة المياه والمتابعة الدائمة لكافة المحطات.



وتكليف مديرى الأفرع بسرعة إصلاح الاعطال بكافة المحطات تلافيا لحدوث مشكلات مستقبلية والمرور المفاجئ على كافة المحطات.



وفيما يخص المبادرة الرئاسية حياة كريمة للقرى الأشد احتياجا تم التأكيد على سرعة التنفيذ اولا باولا مع أهمية حل كافة الشكاوى الخاصة بالمصالح الحكومية والتنسيق الدائم والمستمر مع رؤساء الوحدات المحلية واعضاء مجلس النواب.

أكد المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا انه بناء على التوجهات العامة للدولة والمحافظ اللواء اسامة القاضى وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.