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منوعات

اشتعال محرك طائرة على متنها 208 ركاب بينهم 27 طفلًا.. مشهد مرعب

الأحد 19/يناير/2020 - 12:59 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
شاهد مسافر عبر طائرة مشهد مرعب لمحرك الطائرة وهو يحترق وتشتعل فيه النار قبل إقلاعها من أحد المطارات بروسيا.

وتظهر لقطات فيديو النيران التي تجتاح محرك إيرباص A321 وهو وهي تقلع مدرج في مطار تولماشيفو ، في مدينة نوفوسيبيرسك.
ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"،

قام الطاقم على متن الطائرة ، التي كانت تضم 208 مسافرين من بينهم 27 طفلًا ، بتنشيط نظام الطائرة المضاد لإطلاق النار لإطفاء النيران بينما كان رجال الإطفاء يسارعون إلى مكان الحادث.

قال الركاب القلقون إنهم سمعوا صوتً انفجار قادمًا من المحرك قبل أن ينفجر، لبتدأ النيران تخرج من محرك الطائرة المشتعل وسط ذعر الركاب.

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