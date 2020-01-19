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برلمان

ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور

الأحد 19/يناير/2020 - 05:05 ص
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان - عدسة: أحمد بيسو و علي الخشاب
واصل أهالي دائرة الجيزة فرحتهم واحتفالاتهم، بخوض رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري- الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجلس النيابية والمرشح للانتخابات التكميلية، عن دائرة الجيزة.

وأكد أهالي دائرة الجيزة، خلال مؤتمر نظموه فرحة بترشح أبو العينين في الانتخابات، أن: "ترشح رجل الصناعة محمد أبو العينين، لم تكن رغبة منه، وإنما كان مطلبا جماهيريا لأهالي دائرة الجيزة، وأجبروه على الترشح، مشيرين إلى أن دائرة الجيزة افتقدت رمزا نيابيا مثل محمد أبو العينين، على مدار السنوات الماضية، ولم يستطع أحد ملء الفراغ الذي أحدثه".

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وأشار أهالي الجيزة إلى أن رجل الصناعة محمد أبو العينين، له مواقف خدمية لأهالي الجيزة، على مدار السنوات السابقة، لافتين إلى أن مساعدات ومواقف أبو العينين تجاه الجيزة والوطن، لم تتعلق أبدا بوجوده في البرلمان، فهو رجل وطني وخدمي، ويستحق أن يمثل أهالي دائرة الجيزة في البرلمان، وسيضيف الكثير والكثير للدائرة.

وقال أهالي الجيزة في رسالة لرجل الصناعة محمد أبو العينين، إن وقوفهم بجانبه ومطالبتهم له بالترشح جاء ردا للجميل وعرفانا منهم بالدور الذي قام به تجاه منطقة الجيزة.

وتحدث أهالي الجيزة عن مواقف محمد أبو العينين الوطنية وإصراره على العمل والاستثمار داخل مصر، رغم الضغوطات التي تعرض لها والمساومات التي تعرض لها على يد جماعة الإخوان.

وأكدوا على أنهم سوف يقومون بعمل ملحمة أمام لجان الاقتراع لانتخاب محمد أبو العينين، نائبا عن دائرة الجيزة، مضيفين أن أبو العينين يدعم جميع أهالي الجيزة ميديا ومعنويا.

وأشاروا على أن دعم محمد أبو العينين لوطنه ولأهالي الجيزة بشكل خاص، غير مرتبط بوجوده في البرلمان، فعلى الرغم من غيابه منذ عام 2011 عن الحياة النيابية، إلا أن دعمه لم يتوقف مطلقًا.

يذكر أن رجل الصناعة محمد أبو العينين أحد البرلمانيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة فى معترك الحياة النيابية، حيث اختاره أهالي الجيزة نائبًا لهم فى البرلمان لأكثر من 15 عاما، وحصل في دورتين متتاليتين على أعلى نسبة تأييد على مستوى الجمهورية.. كما أنتخب رئيسا للجنتي الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والصناعة والطاقة بمجلس النواب من 1995 إلي 2011، ورئيسا لوفد مصر فى العديد من المؤتمرات والاجتماعات البرلمانية الدولية .

وخلال عضويته قدم 10 مشروعات بقوانين هامة تمت الموافقة عليها، جميعها تمس المواطنين البسطاء منها قانون منح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز 20% مما يستحقونه من معاش، وقانون تجريم سرقة الأعضاء البشرية، وقانون لسلامة الغذاء لحماية صحة المصريين، وقانون يتيح محاكمة مرتكي الجرائم ضد المصريين فى الخارج أمام القضاء المصري .. وغيرها.

انتخب أبو العينين رئيسًا للبرلمان الأورومتوسطي بالإجماع من رؤساء برلمانات 26 دولة أوروبية ومتوسطية وعربية عام 2010 ومقره مالطة، وحاليا رئيسه الشرفي وسفيره حول العالم وممثله الدائم بالجامعة العربية، كما أنتخب رئيسا للجنة الشئون الاقتصادية والمالية والشئون الاجتماعية والتعليم بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط من 2008 حتي 2011 .

كرّمته الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط عام 2008 ومنحته جائزة التميز البرلماني كأفضل نائب فى جميع الدول الأعضاء من جنوب المتوسط، كما منحته الجمعية جائزته لعام 2019 تقديرا لدوره فى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية فى حوض المتوسط لعام 2018 .

بعد ثورة 30 يونيو 2013 التقي بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق وقدم له نسخة من دستور مصر الجديد لعام 2014 باللغتين الإنجليزية والفرنسية وشرح حقيقة الموقف فى 30 يونيو، وبعد اللقاء خرج بان كي مون وأعلن 30 يونيو ثورة شعبية حماها الجيش المصري .

كما أنشأ في 2001 مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري ومقرها الجيزة، والتي تدعم أنشطة محو الأمية وتطوير المدارس والارتقاء بمستوى التنمية البشرية وتحسين الخدمات الصحية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والأسر المعيلة، وتعتبر أول وأكبر المساهمين فى إنشاء مستشفي 57357 لعلاج سرطان الأطفال .

جوائز عالمية :
فاز أبو العينين مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا بأرفع الجوائز العالمية فى الصناعة والسياسة، منها جائزة الاتحاد الأفريقي كأفضل صانع على مستوي القارة السمراء عام 2018، وهو المصري الوحيد التي حصل عليها، كما منحته اليابان جائزة أفضل مصدر للسوق اليابانية 2005.

كما حصد أبو العينين جائزة الأمم المتحدة للإبداع والإبتكار "اليونيدو" على مستوي أفريقيا عام 1997، وجائزة السلم الذهبي من إيطاليا 1996، وجائزة منظمة الإنبكس للإبتكار من الولايات المتحدة عام 1999، وجائزة العطاء الاجتماعي 2018 من إيطاليا، عن معظم أعماله الخيرية والإنسانية ودعم وتعزيز التعاون بين دول العالم، وجائزة نوبل المتوسطي فى الاقتصاد والدبلوماسية الدولية لعام 2018 من منظمة البحر المتوسط العالمية بإيطاليا .
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
ملحمة حب من أهالي الجيزة احتفالا بترشح محمد أبو العينين لانتخابات البرلمان .. فيديو وصور
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