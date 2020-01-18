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رياضة

كنا هنسافر بكرا.. الزمالك ينتقد تأجيل اتحاد الكرة مباراته أمام المصري فى الدوري

السبت 18/يناير/2020 - 10:19 م
جانب من لقاء سابق
جانب من لقاء سابق بين الفريقين
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
اعرب مسئولو نادي الزمالك عن رفضهم وانتقادهم بشأن قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بتأجيل مباراتي الفريق أمام المصري، وإنبي ضد الأهلي ببطولة الدوري.

وكشف مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك أنهم لم يكونوا يعلموا بتأجيل اللقاء إلا بعد صدور القرار الرسمي من جانب لجنة المسابقات مساء اليوم.

واشار المصدر إلى أن الفريق كان يتدرب ويستعد للسفر غدا إلى الإسكندرية.

واكمل المصدر على أن الزمالك تقبل قرار الاتحاد الافريقي لكرة القدم بتقديم موعد لقاء مازيمبي الكونغولي ليوم ٢٤ بدلا من٢٥ من الشهر الجاري بدوري أبطال افريقيا ولم يكن الأمر أزمة لهم رغم ضيق الوقت.
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