رسميًا .. غياب نجم ريال مدريد عن مباراة الملكي بسبب الإنذار

حقق فريق ريال مدريد فوزا صعبا على اشبيلية بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب سانتياجو برنابيو ، فى الجولة الـ20 ، ضمن منافسات الدوري الاسباني الممتاز.



وأشارت صحيفة آس الإسبانية إلى أن كارفاخال تحصل على ورقة صفراء في مباراة الريال أمام إشبيلية وسيغيب اللاعب عن موقعة بلد الوليد على أن يشارك في ديربي مدريد أمام أتلتيكو مدريد في الأول من فبراير المقبل.



وتحصل كارفاخال على الورقة الصفراء بعد محاولة إضاعة الوقت ضد مصلحة المنافس الأندلسي ، و كان ذلك في الدقيقة 87 من زمن اللقاء الذي أقيم في ملعب سانتياجو بيرنابيو.



وافتتح ريال مدريد التهديف فى الدقيقة 57 عن طريق كاسيميرو من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .



وأدرك إشبيلية هدف التعادل فى الدقيقة 64 عن طريق لوك دي يونج من تسديدة قوية بعد توغل رائعه منه داخل منطقة الجزاء .



وتمكن ريال مدريد من إحراز الهدف الثاني والتقدم فى الدقيقة 69 عن طريق كاسيميرو بعد تلقيه عرضية رائعه من كربخال لتصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها بقوة فتسكن الشباك علي الفور.



وارتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 43 ويتصدر الدوري الإسباني مؤقتا، وينتظر لقاء برشلونة غدا ، وتجمد إشبيلية في المركز الرابع برصيد 35 نقطة.