5 شروط للحصول على منحة الماجستير فى قانون الملكية الفكرية من الصين.. تعرف عليها

أعلنت أكاديمية البحث العلمى عن منح للحصول على درجة الماجستير فى قانون الملكية الفكريةMIPL من جمهورية الصين الشعبية، ويشكل البرنامج خطوة هامة فى التطبيق الفعلى للتعاون فى مجال الملكية الفكرية بين الدول الأعضاء فى مبادرة الحزام والطريق، التى تسعى إلى صقل مهارات الخبراء والعاملين فى مجال الملكية الفكرية فى الدول المعنية.
سيقوم مكتب براءات الاختراع المصرى بتقديم المرشحين للانضمام إلى برنامج الماجستير على أن يكون المرشح:
- من العاملين بمكتب براءات الاختراع المصرى أو غيره من المكاتب الحكمية المختصة بأفرع الملكية الفكرية.
- من المتخصصين فى مجال الملكية الفكرية بأحد الهيئات أو المراكز أو الشركات الصناعية أو القانونية أو البحثية .
-ينضم المرشحون المقبولون إلى برنامج الماجستير بأحد الجامعات التالية: Zhongnan University of Economics and Law , Tongji University حيث يتطلب البرنامج الدراسة الأكاديمية بدولة الصين لمدة عام واحد ثم العودة إلى مصر للتطبيق العملى بجهة العمل لمدة عام آخر.
- تحضير الرسالة ثم مناقشتها عبر الإنترنت Video Conference ، و تغطى المنحة المصاريف التعليمية والإقامة و بدل إعاشة شهرى وتأمين صحى شامل خلال السنة الأولى و لكنها لا تشمل تذاكر الطيران.
- لن يتم قبول إلا المرشحين من قبل الجهات الحكومية فقط ولا يتم التعامل مع الأفراد.
ولمن يريد التقدم يمكنكم إرسال الأوراق على هذا الإيميل [email protected]
سيقوم مكتب براءات الاختراع المصرى بتقديم المرشحين للانضمام إلى برنامج الماجستير على أن يكون المرشح:
- من العاملين بمكتب براءات الاختراع المصرى أو غيره من المكاتب الحكمية المختصة بأفرع الملكية الفكرية.
- من المتخصصين فى مجال الملكية الفكرية بأحد الهيئات أو المراكز أو الشركات الصناعية أو القانونية أو البحثية .
-ينضم المرشحون المقبولون إلى برنامج الماجستير بأحد الجامعات التالية: Zhongnan University of Economics and Law , Tongji University حيث يتطلب البرنامج الدراسة الأكاديمية بدولة الصين لمدة عام واحد ثم العودة إلى مصر للتطبيق العملى بجهة العمل لمدة عام آخر.
- تحضير الرسالة ثم مناقشتها عبر الإنترنت Video Conference ، و تغطى المنحة المصاريف التعليمية والإقامة و بدل إعاشة شهرى وتأمين صحى شامل خلال السنة الأولى و لكنها لا تشمل تذاكر الطيران.
- لن يتم قبول إلا المرشحين من قبل الجهات الحكومية فقط ولا يتم التعامل مع الأفراد.
ولمن يريد التقدم يمكنكم إرسال الأوراق على هذا الإيميل [email protected]