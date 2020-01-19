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مرأة

طريقة عمل رول اللحمة بالبيض على طريقة المطاعم

الأحد 19/يناير/2020 - 04:02 ص
طريقة عمل رول اللحمة
طريقة عمل رول اللحمة بالبيض
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أسماء عبد الحفيظ
يعشق الكثير من الأشخاص تناول رول اللحمة بالبيض، ولكن البعض لا يستطيع إعدادها، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف أفضل طريقة لإعداد رول اللحمة بالبيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

قدّمت الشيف توتا مراد، طريقة عمل رول اللحمة بالبيض بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي وسريع .

وتضمّنت مقادير عمل رول اللحمة بالبيض ما يلي:

نصف كيلو لحمة مفرومة
بيضه
نصف كوب بقسماط
ملعقة صغيرة بهارات لحمة
بصل مبشور
5 بيضات مسلوقين
ملح وفلفل


الخطوات
في وعاء نضع اللحم المفروم ويتبل بالملح والفلفل والبصل المبشور والتوم المهروس مع ملعقتين الزيت ويترك بالثلاجه لمدة 6 ساعات.


نحضر ورقة فويل ونفرد عليها اللحم على شكل مربع ثم نضع البيض ونلف عليه اللحم في شكل دائري ليعطينا شكل الاسطوانه كما بالشكل.


نحكم الغلق عليها جيدا بورقة الفويل وتوضع بصينيه وتدخل الفرن على درجة حرارة 180درجة لمدة 40 دقيقة.


تترك لتبرد قليلا ثم تقطع كما بالشكل وتقدم مع المكرونه وبالهنا والشفا.
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