اتحاد الناشرين: أطلقنا مبادرة أسرة تقرأ وأمة تنهض للتشجيع على القراءة.. فيديو

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن هناك مسابقة سنوية للتأليف تتم بين دار المعارف ووزارة الشباب والرياضة وهذه هي السنة الرابعة على التوالي لهذه المسابقة .



وأضاف"سعيد عبده "خلال لقائه في برنامج"90 دقيقه"المذاع علي قناه"المحور"، أن هذه المسابقة تتم على مستوى مراكز الشباب في مختلف المحافظات و تترك أثرا طيبا بين المواطنين وتشمل هذه المسابقة الرواية والقصة القصيرة وبحث مصر بعد 30 يونيو .



وأوضح"سعيد عبده" أن هناك لجان متخصصة لدراسة المحتوى المقدم كما أن الكتاب الذى يفوز في المسابقة يأخذ صاحبة مكافأة مادية تبدأ من 5000 جنيه الى 15 الف جنية ويكون هناك احتفالية كبيرة في مسرح وزارة الشباب لتكريم الفائزين .



وتابع"سعيد عبده" أن الفائز بعدما يحصل علي الجائزة نقوم بنشر تأليفه ونقوم بعمل عقد له حتى يكون له نسبة في التوزيع.



واستكمل"سعيد عبده": لدينا 5400 عنوان رقمي لكتب مطبوعة على الانترنت يحقق لنا دخل وكنا من أوائل من وفروا خدمة الكتب الصوتية وقمنا بإطلاق مبادرة أسرة تقرأ وأمة تنهض للتشجيع على القراءة .

