الكشف عن وثائق حول ممتلكات تنظيم الإخوان داخل مصر.. فيديو

عرضت الإعلامية أماني الخياط خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» وثائق ومستندات لممتلكات تنظيم الإخوان الإرهابي داخل مصر.



وقالت الإعلامية أماني الخياط، إن الجماعة لها نصيب من قيمة الأرباح التي تتراوح نسبتهم من 7% الي 10%، وهذا يصب لصالح التراكم الربحي وإعادة تدوير رأس المال، وأشهرهم يوسف ندأ الذي يمتلك أرض بمنطقة كبريت.



وكشفت الإعلامية أماني الخياط، بالأسماء، عن قيادات بجماعة الإخوان الإرهابية وسرقتهم لـ 12 مليار دولار من البنك المركزي خلال فترة حكم الجماعة لمصر.



وأوضحت "الخياط" خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» إن قيادة التنظيم الارهابي شكلوا لجنة لادارة أموال التنظيم ودمجه في الاقتصاد الرسمي خلال فترة حكم الجماعة.



وأشارت إلى أن أهم أدوار لجنة إدارة أموال التنظيم الإرهابي الهروب بأموال الجماعة من عمليات الرصد والمتابعة، وهم نفس الأسماء التي تعمل لصالح تركيا ضد الدولة المصرية، متابعة : «ولاد الإرهابية مصريين في البطاقة فقط وهما مش مصريين بالهوية»

