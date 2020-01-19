المالية تبيع أذون خزانة بـ14.5 مليار جنيه..اليوم



قالت الوزارة في تقرير لها، إنها ستبيع أجل 91 بـ4 مليارات جنيه و أجل 266 يوما بـ10.5 مليار جنيه؛ من خلال جدول عطاءات البنك المركزي المصري.



ووفقا لمستهدفات الوزارة فإنه يتم اقتراض مبلغ 41.75 مليار جنيه، علي مدار 3 عطاءات مخطط لها هذا الأسبوع لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة.

ومع طرح أدوات دين اليوم بقيمة 14.5 مليار جنيه، يتبقي للوزارة طرحين بقيمة 27.25 مليار جنيه.



تبيع وزارة المالية، اليوم الأحد؛ أذون خزانة من أجلي 91 و266 يوما بقيمة تبلغ 14.5 مليار جنيه، لتدبير احتياجاتها التمويلية.